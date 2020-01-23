 Украина обсудит изменения в соглашения об ассоциации с ЕС, – Минэкономики

Об этом заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В самом Соглашении об ассоциации заложено, что оно может быть обновлено раз в пять лет. Это ст.25 Соглашения, она касается непосредственно торговли товарами. Но мы полагаем, что это повод обновить соглашение в целом, о чем мы говорили еще в ноябре с ЕС. Мы хотим, чтобы было три блока обновлений", – сказал Качка.

По словам чиновника, первый блок – содержательное обновление некоторых разделов документа.

"У нас есть раздел по окружающей среде, соцполитике, торговле и стабильному развитию – сейчас они все зависят от того, как сложится green deal в ЕС. Мы хотим, чтобы политика по изменению климату в ЕС не создала экологической границы между Украиной и ЕС. Поэтому хотим содержательно обновить эти разделы", – пояснил торгпред.

Вторая часть – обновить подход к торговле, в частности сельхозпродукцией.

"Мы считаем, что вопрос не в пошлинах и кодах, а в том, насколько мы координируем развитие сельхозполитики. Потому что если у нас растет производство какой-то продукции, и мы начинаем ее экспортировать в ЕС (например, помидоры), итальянские фермеры начинают призывать к борьбе с Украиной в целом. Нам интересно установить такие механизмы раннего обмена информацией о том, какие тренды у нас идут в сельском хозяйстве, чтобы мы не пугали ЕС и он не пугался нас", – отметил торговый представитель.

"Мы – два мощных экспортера с/х продукции, и просто пошлинами тут не решить всего. А уже на основе того, как мы будем коммуницировать, мы будем говорить об увеличении доступа к рынкам для сельхозпродукции", – добавил Качка.

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Третий блок обновлений соглашения – технический.

"Он более касается обновления дополнений, где у нас есть обязательства по адаптации законодательства. Если это законодательство нам действительно необходимо для интеграции с ЕС, обязательства должны быть прописаны четко. Если не нужно – мы его опускаем, но понимаем, что это не будет преградой для интеграции с Евросоюзом", – указал Качка.

Говоря о практической реализации интеграции с ЕС, он назвал такие приоритеты как таможня и "промышленный безвиз".

"Теперь о том, где мы можем интегрироваться. Приоритеты этого года – это таможня. Чтобы искоренить коррупцию и увеличить возможности торговли, нужно интегрировать таможню. Это уже реализуется. И второе – промышленный безвиз. Тут нужно точно интегрироваться без каких-либо исключений", – отметил торгпред.

По словам чиновника, де-юре переговоры об обновлении соглашения запланированы на 2021 год, однако Украина намерена начать дискуссию в этом году.

"Мы хотим обсудить все сейчас, чтобы в следующем это были формальности", – отметил торгпред.

Как сообщалось, ранее торговый представитель-заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка заявил, что предварительная оценочная миссия ЕС, предусмотренная дорожной картой для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (известная как "промышленный безвиз"), прибудет в Украину в первом квартале 2020 года.

По словам чиновника, предварительная миссия "должна убедить всех нас, что есть смысл в организации официальной оценочной миссии".

Ожидается, что "промышленный безвиз" с Евросоюзом, то есть подписание соглашения АСАА (соглашения о соответствии и приемлемости промышленной продукции) значительно упростит экспорт промышленной продукции в ЕС, в частности, производители смогут получать необходимые сертификаты в Украине.