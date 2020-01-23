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 Гончарук анонсировал энергоэффективность, диверсификацию и увеличение добычи газа

Премьер Алексей Гончарук заявил, что приоритетом для Украины в энергетической сфере будут энергосберегающие технологии, диверсификация поставок источников энергии и наращивание добычи природного газа, что предполагает инвестиции в разведку и технологии.

Об этом Гончарук сказал на моровом экономическом форуме в Давосе (Швейцария), отвечая на вопрос шведского политика Карла Бильдта, передает БизнесЦензор со ссылкой на Facebook пресс-секретаря НАК "Нафтогаз" Алены Осмоловской.

Вопрос Карла Бильдта состоял в том, что Украина будет делать в газовой сфере после достройки Россией "Северного потока 2"?

"Мы должны думать о том, чтобы стать сильнее изнутри, стать более эффективными. В первую очередь в энергетике. Украина потребляет очень много энергии, и очень многие из этого тратит неэффективно. Стратегическое направление номер один – энергоэффективность", - цитирует Осмоловская слова Гончарука.

Второе направление – диверсификация. По словам премьера, ни один поставщик энергии не должен получить доминирующее положение.

"Третье направление – найти возможности добывать больше, инвестировать в разведку, технологии, добыча. Для этого необходимо привлечь инвестиции", - сказал Гончарук.

Напомним, ранее представитель китайской сервисной компании Xinjiang Beiken Energy Engineering Co Ltd (XBEE) Амир Килани прогнозировал рост мировых цен на природный газ, несмотря на падение его стоимости в 2019 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171489
 
 
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