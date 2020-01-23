[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.29 26.79
 Финансы
  588  1
Все про:госдолг (460) Минфин (1295) ОВГЗ (320) облигации (702)

 Вложения иностранцев в украинские облигации превысили 120 миллиардов

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов 23 января увеличился на 1,26 млрд грн или на 1,1% – до нового рекордного уровня в 120,63 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 4,24 млрд грн (на 1,3%) – до 328,56 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка сократился на 2,5 млрд (на 0,7%) – до 334,57, тогда как юрлиц увеличился на 0,16 млрд грн (на 0,7%) – до 24 млрд грн, физлиц – на 0,05 млрд грн (на 0,5%), до 9,52 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 3,21 млрд грн (на 0,4%) – до 817,27 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 21 января, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,3 млрд грн, снизив ставки ценным бумагам в национальной валюте сроком от 6 месяцев до трех лет до 10,01-10,04%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171488
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
главный прикол будет когда придется платить по счетам - гривневые фантики "морганам" и "ротшильдам" не нужны..
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Давос Донбасс Зеленский Кабмин Пристайко Россия США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх