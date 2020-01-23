 Вложения иностранцев в украинские облигации превысили 120 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 4,24 млрд грн (на 1,3%) – до 328,56 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка сократился на 2,5 млрд (на 0,7%) – до 334,57, тогда как юрлиц увеличился на 0,16 млрд грн (на 0,7%) – до 24 млрд грн, физлиц – на 0,05 млрд грн (на 0,5%), до 9,52 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ вырос на 3,21 млрд грн (на 0,4%) – до 817,27 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 21 января, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в бюджет 6,3 млрд грн, снизив ставки ценным бумагам в национальной валюте сроком от 6 месяцев до трех лет до 10,01-10,04%.