[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.29 26.79
 Энергетика, Финансы
  235  0
Все про:Ахметов (922) облигации (702) ДТЭК (646) евробонды (307)

 "ДТЭК Нефтегаз" Ахметова анонсировал выход на рынок евробондов

ООО "ДТЭК Нефтегаз", отвечающее за нефтегазовое направление в структуре энергохолдинга "ДТЭК" Рината Ахметова, в перспективе может выйти на рынок евробондов.

Об этом заявил генеральный директор группы Максим в кулуарах Украинского завтрака в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вполне вероятно. Нам нравится публичный долг, это хороший путь привлечения широкого спектра инвесторов. У нас есть репутация на публичном рынке, и она дает все основания говорить о том, что мы можем этот инструмент использовать. Поэтому я не исключаю, что наш нефтегазовый бизнес также будет привлекать деньги для инвестиций в развитие газодобычи", – сказал Тимченко.

Как сообщалось, газодобывающая компания "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова увеличила добычу газа в 2019 году до 1,66 миллиарда кубометров.

Напомним, в ноябре 2019 года другое подразделение ДТЭК – DTEK Renewables B.V. ("ДТЭК ВИЭ") – разместило дебютный выпуск стандартных "зеленых" еврооблигаций на сумму 325 млн евро, купон определен на уровне 8,5%, доходность – 8,75% годовых.

"ДТЭК Нефтегаз" – операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре группы "ДТЭК". Является крупнейшей частной газодобывающей компанией в Украине. В портфель ее активов входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", осуществляющие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171475
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиЭнергетика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Давос Донбасс Зеленский Кабмин Пристайко Россия США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх