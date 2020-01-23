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 Железнодорожный вокзал Киева принес 54 миллиона убытков, – Криклий

Центральный железнодорожный вокзал в Киеве в 2019 году принес 54 млн грн (или более $2 млн) убытков, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время сессии в Украинском доме в Давосе (Швейцария), организованной Фондом Пинчука, WNISEF и Horizon Capital.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом министр отметил, что расположенный рядом с вокзалом " Макдональдс" за этот же период принес больше $3 млн прибыли, несмотря на то что поток через вокзал выше.

Ранее, в декабре 2019 года, глава АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявлял, что с начала 2019 года Центральный железнодорожный вокзал в Киеве принес компании свыше 87 млн грн убытков.

Как сообщалось, "Укрзализныця" намерена провести редевелопмент ж/д вокзала в Киеве. В первую очередь компания, в частности, хочет ликвидировать торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, а также коммерциализировать удобные и неиспользуемые площади, например багажное отделение.

Кроме того, в планах реконструировать привокзальные площади, передать части площадей в концессию и создать на базе железнодорожного вокзала торгово-развлекательный центр.

По словам министра инфраструктуры, концессией центрального киевского ж/д вокзала на ряду с другими инвесторами интересуется инвестиционная компания Emaar Properties (ОАЭ), построившая самый высокий небоскрем в мире "Бурж-Халифа".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171468
 
 
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