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 НАБУ подозревает бывшего уполномоченного по делам ЕСПЧ и экс-замминистра юстиции в завладении 54 миллионами

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщил о подозрении в завладении 54 млн грн бывшему правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека, экс-заму министра юстиции и еще 4 лицам.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро сообщает БизнесЦензор.

Среди подозреваемых – приближенные лица к бывшему народному депутату Украины. Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

По данным следствия, в сентябре 2013 года представитель общества "Золотой Мандарин Ойл", подконтрольного бывшему народному депутату Украины и по его непосредственному указанию подготовил и направил в Европейский суд по правам человека ЕСПЧ заявление о взыскании с государственного бюджета Украины 54млн 179тыс. грн в качестве невыплаченной задолженности со стороны ПАО "Киевэнерго" перед предприятием по хранению мазута, которое якобы с 2009 года органами исполнительной службы не выполнялось.

Следствием было установлено, что несмотря на решение суда в свою пользу, "Золотой Мандарин Ойл" не обращался в исполнительную службу за его реализацией, однако об этом факте ЕСПЧ не уведомил.

"Кроме того, был скрыт и факт уступки права требования к ОАО "Киевэнерго" в пользу другой частной компании, также аффилированной с бывшим народным депутатом - организатором схемы, что произошло за полгода до обращения в ЕСПЧ", - сообщает прокуратура.

Для сопровождения дела в ЕСПЧ экс-нардеп договорился с руководством Министерства юстиции, при содействии которого правительственный уполномоченный подготовил декларацию о дружественном урегулировании спора, на основании которой обязался выплатить в пользу подконтрольного нардепу "Золотой Мандарин Ойл" 54млн 179тыс. грн из госбюджета Украины по обязательствам, возникшим между двумя частными лицами.

На основании чего в феврале 2016г Минюстом была перечислена указанная сумма средств.

"Заметим, часть подозреваемых уже выразили готовность сотрудничать со следствием и дать обличительные показания, по обстоятельствам совершенного уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления", - сообщает САП.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171463
 
 
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