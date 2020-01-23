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 Власть, Регуляторная политика, Инвестиции, Социальная политика
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 Медреформа в 2020 году откроет отрасль для частного капитала, – премьер

Правительство Украины в 2020 году намерено осуществить сложные реформы в сфере здравоохранения, которые откроют ее для частного капитала, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на "Украинском завтраке" в Давосе в четверг, организованном Фондом Виктора Пинчука.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Реформы в сфере здравоохранения впервые дадут возможность частному капиталу зайти в медицинскую сферу, так как впервые государство будет платить за услуги, которые могут предоставлять как государственные, так и частные медучреждения", – сказал он.

Гончарук еще раз призвал инвесторов активнее вкладываться в Украину. "Сегодня лучшее время инвестировать в Украину, это самая привлекательная развивающаяся страна для инвестиций", – заявил премьер, подчеркнув, что новое поколение во власти пытается трансформировать страну настолько быстро, насколько это возможно.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171451
 
 
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