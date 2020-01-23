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 Кабмин планирует за 2 года создать Единый реестр украинцев

Кабинет министров намерен за один-два года создать Единый реестр украинцев, сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Я надеюсь, что на протяжении одного-двух лет мы сможем довести до ума большой проект по запуску Единого реестра украинцев, который будет верифицирован и наполнен одновременно с многих реестров. А сейчас у нас каждый реестр живет своей жизнью", – сказал Дубилет в ходе пресс-брифинга в четверг по итогам электронной переписи населения в Украине.

"Надеюсь, что уже в следующем году мы сможем каждый день отвечать на вопрос, сколько же людей в Украине", – добавил Дубилет.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171448
 
 
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