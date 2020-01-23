 В Украине проживает 37 миллионов человек. Женщин – на 3,6 миллиона больше

Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает БизнесЦензор.
"На 1.12.2019 наявное население Украины – 37,29 млн человек", - сообщил Дубилет.
Из них 20,01 млн составляют женщины, 17,28 млн – мужчины. В Киеве находится 3,7 млн человек.
15,4% населения составляют дети возрастом до 14 лет – 5,756 млн человек. Население возрастом от 15 до 24 лет составляет 9,6% - 3,584 млн человек.
Население возрастом 25-54 года составляет 44,1% или 16,458 млн человек. Население возрастом 55-64 года составляет 14,1% или 5,243 млн человек. Люди старше 65 лет составляют 16,8% населения Украины или 6,248 млн человек.
Для электронной переписи использовались три метода: комбинированный метод оценки численности присутствующего населения (данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств и реестров), второй метод – использование гендерно-возрастной структуры населения плюс данные реестров, а также третий метод - реестровый.
ищите предсказателей тех, и спрашивайте у них какой бог им это нашептал на ушко, это первое. а второе, в Борисполе Мессия живет, я пишу всему миру что со мной бог говорит четыре года уже, магам, экстрсенсам по всему миру пишу... резко все эти предсказатели исчезли куда то... то они видят что через 500 лет в будущем будет, но они не видят что в Борисполе Мессия беседует с богами. включите мозги как я сказал и заживете как в штатах уже сегодня, если нет, ждите пока вас станет 30 миллионов.