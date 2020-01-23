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 Власть, Регуляторная политика, Социальная политика
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Все про:перепись населения (18) население (24) Дмитрий Дубилет (43)

 В Украине проживает 37 миллионов человек. Женщин – на 3,6 миллиона больше

По результатам электронной переписи, население Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляло 37,29 млн человек.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает БизнесЦензор.

"На 1.12.2019 наявное население Украины – 37,29 млн человек", - сообщил Дубилет.

Из них 20,01 млн составляют женщины, 17,28 млн – мужчины. В Киеве находится 3,7 млн человек.

В Украине проживает 37 миллионов человек. Женщин – на 3,6 миллиона больше 01

В Украине проживает 37 миллионов человек. Женщин – на 3,6 миллиона больше 02

15,4% населения составляют дети возрастом до 14 лет – 5,756 млн человек. Население возрастом от 15 до 24 лет составляет 9,6% - 3,584 млн человек.

Население возрастом 25-54 года составляет 44,1% или 16,458 млн человек. Население возрастом 55-64 года составляет 14,1% или 5,243 млн человек. Люди старше 65 лет составляют 16,8% населения Украины или 6,248 млн человек.

В Украине проживает 37 миллионов человек. Женщин – на 3,6 миллиона больше 03

В Украине проживает 37 миллионов человек. Женщин – на 3,6 миллиона больше 04
В Украине проживает 37 миллионов человек. Женщин – на 3,6 миллиона больше 05

Для электронной переписи использовались три метода: комбинированный метод оценки численности присутствующего населения (данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств и реестров), второй метод – использование гендерно-возрастной структуры населения плюс данные реестров, а также третий метод - реестровый.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171443
 
 
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 Топ комментарии
 
Ну не бреши. Ти ж маніпулюєш. В свої 11 мільйонів ти вніс мешканців Криму і ордло. А це мінус 4,3 млн. Виїзд на заробітки теж ніякий не "геноцид". Значна кількість поляків теж працює закордоном, у тій же Швеції, а значна кількість шведів теж працює закордоном. Світ відкритий й кожен працює там, де хоче. Насправді фізичне скорочення населення України за 10 років могло скласти десь 3-4 мільйони осіб. Точно таке ж падіння кількості в країнах Прибалтики, Угорщині, Румунії, навіть Італії. Тільки в Італії це перекривають програмою залучення іноземців, а самі італійці точно так само вимирають.
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Громадяне, це НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН. Це, блять, немає слова. УСЮ попередню владу треба судити за таке. За 10 років скорочення населення на 11 мільйонів... Немає слова.Це геноцид.
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Можно уточнить каким образом проводилась электронная перепись населения???? К примеру тебя как переписывали??? Я, какой киевлянин как то все пропустил, находясь все время в Киеве, но вот с уверенностью могу сказать, что лет 10 назад в метро было намного легче попасть чем сейчас, особенно утром и как то с цифрой 3,7 млн в Киеве не согласен учитывая сколько новых домов строится и сколько машин, это я уже не говорю об всяких там коттеджных городках...
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Громадяне, це НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН. Це, *****, немає слова. УСЮ попередню владу треба судити за таке. За 10 років скорочення населення на 11 мільйонів... Немає слова.Це геноцид.
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Можно уточнить каким образом проводилась электронная перепись населения???? К примеру тебя как переписывали??? Я, какой киевлянин как то все пропустил, находясь все время в Киеве, но вот с уверенностью могу сказать, что лет 10 назад в метро было намного легче попасть чем сейчас, особенно утром и как то с цифрой 3,7 млн в Киеве не согласен учитывая сколько новых домов строится и сколько машин, это я уже не говорю об всяких там коттеджных городках...
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например по данным мобильных операторов, по данным МВД например учитывая паспорта , рождение и смерть регистрируют, а как иначе провести достоверную перепись если кто то на работе , кто то выехал на заработки в другую страну, ходить по домам так большинство не станет общаться , у нас и на выборы не все ходят
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Ну не бреши. Ти ж маніпулюєш. В свої 11 мільйонів ти вніс мешканців Криму і ордло. А це мінус 4,3 млн. Виїзд на заробітки теж ніякий не "геноцид". Значна кількість поляків теж працює закордоном, у тій же Швеції, а значна кількість шведів теж працює закордоном. Світ відкритий й кожен працює там, де хоче. Насправді фізичне скорочення населення України за 10 років могло скласти десь 3-4 мільйони осіб. Точно таке ж падіння кількості в країнах Прибалтики, Угорщині, Румунії, навіть Італії. Тільки в Італії це перекривають програмою залучення іноземців, а самі італійці точно так само вимирають.
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До речі скорочення населення України тривало й у 2019 та 2020 р. точно такими ж темпами. Тому судити будеш ще й чинну владу, УСЮ?
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предсказатели много лет назад говорили что украинцы заживут хорошо когда нас станет 30 миллионов. мы еще не готовы жить хорошо, побыстрей бы нас стало 30 миллионов. Мессия.
ищите предсказателей тех, и спрашивайте у них какой бог им это нашептал на ушко, это первое. а второе, в Борисполе Мессия живет, я пишу всему миру что со мной бог говорит четыре года уже, магам, экстрсенсам по всему миру пишу... резко все эти предсказатели исчезли куда то... то они видят что через 500 лет в будущем будет, но они не видят что в Борисполе Мессия беседует с богами. включите мозги как я сказал и заживете как в штатах уже сегодня, если нет, ждите пока вас станет 30 миллионов.
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Aleks Kidvid от коли видохнуть такі дебіли як ти, що вірять всіляким "предсказатєлям", бабкам -шептухам і залишаться розумні люди, от тоді будуть жити нормально
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А заробітчани, що працюють за кордоном враховані?
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Бабушек больше чем дедушек (те живут дольше), а мужчин (молодого возраста) намного больше чем женщин.
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Не факт, молодых м/ж примерно поровну, а с возрастом появляется перекос в сторону ж, так как они живучей. Так что эти "лишних" три миллиона это бабульки.
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Цікаво - якщо переглянути статистику пенсійного фонду, у нас 11.3 млн пенсіонерів. Щось мені не дуже віриться у діаграму "перепису". Або ПФУ має купу мертвих душ, або там купа молодих пенсіонерів? https://www.pfu.gov.ua/1860728-rozpodil-pensioneriv-po-vydah-ta-rozmirah-pryznachenyh-pensij-stanom-na-lypen-2019-roku/
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там купа молодих пенсіонерів, які вийшли на пенсію в 45 років. І таких багато.
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минулого року 200 тисяч українців отримали вид на проживання в одній тільки Польщі. І це найкращі громадяни - тверезі, гарні робітники, молоді.
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