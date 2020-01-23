 В Украине проживает 37 миллионов человек. Женщин – на 3,6 миллиона больше

Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает БизнесЦензор.

"На 1.12.2019 наявное население Украины – 37,29 млн человек", - сообщил Дубилет.

Из них 20,01 млн составляют женщины, 17,28 млн – мужчины. В Киеве находится 3,7 млн человек.

15,4% населения составляют дети возрастом до 14 лет – 5,756 млн человек. Население возрастом от 15 до 24 лет составляет 9,6% - 3,584 млн человек.

Население возрастом 25-54 года составляет 44,1% или 16,458 млн человек. Население возрастом 55-64 года составляет 14,1% или 5,243 млн человек. Люди старше 65 лет составляют 16,8% населения Украины или 6,248 млн человек.





Для электронной переписи использовались три метода: комбинированный метод оценки численности присутствующего населения (данные мобильных операторов, данные статистического исследования домохозяйств и реестров), второй метод – использование гендерно-возрастной структуры населения плюс данные реестров, а также третий метод - реестровый.