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 "Укравтодор" планирует за год построить 9 объездных путей

Государственное агентство автомобильных дорог Украины в 2020 году планирует строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора" сообщает БизнесЦензор.

В частности, в 2020 году планируется продолжить строительство Северной объездной возле Житомира, Северной объездной возле Ровно, Юго-Западной объездной возле Полтава, Южной объездной возле Днепра, объездной дороги возле Дунаевцы (на участке между Черновцами и Хмельницким).

Также начнутся работы по строительству Северной объездной у Львова и Северной объездной у Тернополя.

Во время строительства скоростного шоссе Н-31 Днепр - Решетиловка планируется построить объездную дорогу возле города Кобеляки в Полтавской области. Также в планах строительство объездной возле Берегового.

В 2020 году году "Укравтодор" планирует подготовить технико-экономическое обоснование и проектную документацию для дополнительных объездных дорог: Юго-Восточной объездной Дубно, Северо-Западной объездной Хмельницкого, Северной объездной Белой Церкви, объездной дороги Стрыя и объездной Кременчуга с мостом через Днепр.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171429
 
 
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