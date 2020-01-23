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 Гончарук ожидает начала новой программы с МВФ в ближайшие месяцы

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук доволен прошедшими накануне переговорами с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и ожидает начала действия программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Ожидаем, что в ближайшие месяцы (новая – ред.) программа с МВФ будет начата", - сказал Гончарук в четверг утром в кулуарах "Украинского завтра" в швейцарском Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Как сообщалось, 23 января пресс-служба главы Украинского государства сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе в ходе встречи с директором-распорядителем МВФ Георгиевой обсудили ход судебной реформы, укрепление верховенства права и внедрение структурных реформ.

На встрече также шла речь о реализации программы расширенного финансирования в объеме $5,5 млрд, о которой Украина и МВФ договорились в 2019 году. Стороны высоко оценили скорость и качество сотрудничества Украины с МВФ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171419
 
 
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