 Блумберг потратил более $250 миллионов на предвыборную рекламу

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Ранее он заявлял, что готов потратить $1 млрд ради поражения президента США Дональда Трампа.

Из этих средств $209,3 млн было потрачено на телевизионную рекламу на общественных каналах, $13,7 млн — на платных, $1,1 млн — на радио и $27,2 млн — на цифровых платформах. Агентство добавило, что расходы господина Блумберга превысли затраты на политическую рекламу других кандидатов от Демократической партии — Тома Стейера (около $93,3 млн) и Берни Сандерса ($26,8 млн).

Трамп потратил на рекламу около $46 млн.

Американский миллиардер Блумберг, известный прежде всего как мэр Нью-Йорка и человек, не раз сменивший партийную принадлежность, объявил о выдвижении в президенты США в конце ноября. 77-летний магнат надеется, что сможет привлечь избирателей как демократических, так и республиканских убеждений.