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 Транспорт, Инвестиции
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Все про:Укрзализныця (2587) Deutsche Bank (61) Гончарук_Алексей (211)

 Правительство может отдать "Укрзализныцю" в управление Deutsche bahn

Власти Украины хотят отдать национальному оператору железных дорог Германии Deutsche Bahn AG в управление на 10 лет АО "Укрзализныця", заявляет украинский премьер-министр Алексей Гончарук.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу", - сказал Гончарук в четверг утром на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария), организованном Фондом Виктора Пинчука.

Он добавил, что власти Украины связывают с этим решением не только ожидания о развитии "Укрзализныци". "Это экосистемное, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов", - сказал премьер.

Гончарук добавил, что, несмотря на то, что еще нужно договариваться и согласовывать детали решения и документы, "политическое решение касательно этого уже принято и это уже громадный шаг".

Позже на брифинге в кулуарах "Украинского завтрака" премьер уточнил, что соответствующее соглашение с DB будет подписано уже "в первых числах февраля".

"Стороны согласились, что будут оценивать возможность и целесообразность дальнейших шагов в направлении углубления сотрудничества, включая дальнейшее подписание соответствующими сторонами двустороннего соглашения о стратегическим партнерстве", – говорится в меморандуме, однако окончательные условия такого сотрудничества пока не установлены.

Помимо того Мининфраструктуры и DB будут способствовать взаимной обработке предложения о развитии железнодорожной сети и подвижного состава с учетом современных стандартов экологичности и инновационности транспорта.

Как писал БизнесЦензор, Министерство инфраструктуры Украины пописало меморандум с оператором железных дорог Германии компанией Deutsche Bahn AG о дальнейшем сотрудничестве в транспортной отрасли и развитии АО "Укрзализныця", в феврале украинская и немецкая компании подпишут соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171407
 
 
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 Топ комментарии
 
Якщо робота німецької залізниці організована краще української, значить варто віддати німцям в управління. Японці? Вони не зможуть управляти. Фахівці для такого рівня технологій в них давно вимерли.
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Може віддати в керування німцям весь український уряд? Чого вже там дрібнитися? І щоб голосували на виборах в ВРУ німці а не якісь зелепухи (в Криму так називають неїстивну рибу з великими щелепами).
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В Германии редкий поезд приходит по графику, а если снежок или дождь, то фсьо, стоимс. Может лучше Японии отдать?
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Оно Японии надо, такая халепа? Вляпаться в это зеленое болото легко, отмываться будет сложно. И то, что они хотят отдать Германии ж/д еще не значит, что те захотят ее принять в управление. Есть политическое решение Украины, но нет решения самой Deutsche Bahn. Те думают и правильно делают. Тут крепко нужно подумать, прежде чем лезть в это все...
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Это неправда. Бывают и опоздания и отмены, но это редкость. При наличии стыковочных поездок, иногда у пассажира всего 5 минут, чтобы перейти на другой путь и занять свое место в другом поезде. Если бы было так, как вы говорите, то поездка с пересадками, а их бывает и 2 и 3, была бы невозможной. Система продажи билетов - одна из самых продуманных в Европе. На небольших станциях стоят автоматы, где легко можно купить билет круглосуточно, автомат работает на нескольких языках и принимает и наличные и платежные карты. На станциях побольше, есть еще и кассиры, но кассиры берут небольшую комиссию, зато они могут бесплатно отпечатать вам карту маршрута с указанием даже номеров пути, где выходишь и где садишься на новый поезд, с указанием каждого времени прибытия и убытия. На таких станциях днем (часов с 6 утра) всегда можно купить воду, кофе, гамбургер. Дойче Банн - это не только поезда, это еще и автобусы. То есть вы можете запланировать и осуществить поездку до нужного места, пересев с поезда на автобус той же фирмы, а билет у вас уже будет куплен заранее. Это очень удобно. В Германии очень развиты скидки на поезда. У вас может быть скидка, если вы путешествуете в выходные, рано утром, если у вас групповая или семейная поездка. Во всех вагонах есть работающие туалеты. Все вагоны оснащены кондиционерами. Есть места или отдельные вагоны для велосипедистов, где не надо их прятать в чехлы. Возле каждой четверки мест имеется маленькая урна. Это другая планета!
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Пашка дурак... пусть покатается с месяцок на Deutche Bahn и передумает сразу. Немцы = гауно они нам северный поток 2 , а мы им Укрзализныцю !!! Равноценный обмен
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Якщо робота німецької залізниці організована краще української, значить варто віддати німцям в управління. Японці? Вони не зможуть управляти. Фахівці для такого рівня технологій в них давно вимерли.
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Може віддати в керування німцям весь український уряд? Чого вже там дрібнитися? І щоб голосували на виборах в ВРУ німці а не якісь зелепухи (в Криму так називають неїстивну рибу з великими щелепами).
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жизнь ничему не учит
уже управлял ЖД поляк /результат на лицо /
,,рукамиводители привыкли к миллионным з/п,,
больше нет результатов
восстановить производство подвижного состава
а то скоро все будем
по ,,прозорым схемам,,под грифом
секретно закупать
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Вони під управління віддають залізницю. Краще міняли би рухомий склад залізниці (а то на антикваріаті їздимо , який розсипається по дорозі ) , грузові вагони то окрема бесіда . Втрачаються мільярди , які Україна могла би отримувати за вантажні транзитні перевезення.
Нові ж/д дороги , реконструкція старих , електрифікація доріг на заході України . Ось основні пріоритети розвитку залізниці . А не продаж її німцям .
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кому нужен этот совковый геморой? еще и обязательства нужно на себя какие то брать,уже бегут !
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Апріорі правий

@aprioriprav

·2 ч
УкрЗалізницю хочуть віддати в управління німцям. А можна Генпрокуратуру Кевеші, СБУ і ЗСУ американцям, Економіку японцям, НацБанк швейцарцям?
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и что ты думаешь кто то для тебя построит рай на земле? все просто сидят и ждут когда их позовут и они украинцам другую жизнь построят
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