 Цены на нефть опустились ниже $63 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром мартовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,92 (1,46%) к уровню закрытия в среду и торговались у $62,29 за баррель. За предыдущий день контракты подешевели на $1,38 (2,14%), до $63,21 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI утром дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,99 (1,74%), до $55,75 за баррель. В среду WTI подешевела на $1,7 (2,91%), до $56,64 за баррель.

"Опасения о том, что эпидемия коронавируса оказывает давление на спрос на нефть, препятствуя туризму и торговле, действительно существуют", - отметил основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. 23 января Госкомитет КНР по вопросам здравоохранения сообщил, что число больных пневмонией, вызываемой коронавирусом, увеличилось до 571 человека. Умерли 17 заболевших. Власти Китая принимают экстренные меры по предотвращению распространения заболевания.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока не делают никаких выводов по зафиксированному типу коронавируса и продолжат в четверг оценивать степень его опасности.