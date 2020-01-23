[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.29 26.79
 Коррупция, Макроэкономика
  1041  7
Все про:Transparency International (15) коррупция (259) рейтинг (620)

 Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции за 2019 год

Согласно рейтингу "Индекс восприятия коррупции" за 2019 год организации Transparency International, в Украине существенно ухудшилась ситуация с уровнем коррупции.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Transparency International сообщает БизнесЦензор.

Согласно рейтингу, за 2019 год Украина получила 30 баллов и заняла 126-е место среди 180 стран и территорий. В 2018 году Украина занимала с 32 баллами 120-е место среди 180 стран.,

"Несмотря на президентские и парламентские выборы 2019 года, которые привели к переменам в Украине, политическая власть остается сосредоточенной в руках президента и его политической партии, что ставит под угрозу систему сдержек и противовесов", - сообщает Transparency International.

Организация указывает, что коррупция может быть эффективно решена только в том случае, если политические лидеры отдают приоритет общественным интересам и подают пример для прозрачности.

Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов являются Дания и Новая Зеландия. 86 баллов у Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).

"Индекс восприятия коррупции" представляет собой оценку от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции).

 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171400
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порошенко своими грязными лапами дотянулся и до Transparency International. Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции за 2019 год - Цензор.НЕТ 3949
 показать весь комментарий
 
Як же ж так??? Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции за 2019 год - Цензор.НЕТ 9462 Бубочка усе робить щоб побороти корупцію!
А рейтинг падає порівняно з тим часом коли президентом був Барига.
Треба таки того Баригу засудити за корупцію. Ось тоді рейтинг точно стане таким як
в Данії.
Згадав придвиборчу риторику Зеленського - От коли буду президентом то коррупція зменьшиться бо президент красти не буде. Краде?
 показать весь комментарий
 
 
Как же так, коррупцию ведь победили, Гончарук заявил, а он врать не будет Украина ухудшила показатели в рейтинге восприятия коррупции за 2019 год - Цензор.НЕТ 9117
 показать весь комментарий
 
 
Як же так! Адже ж взялись чистими руками! Невже вимастились! Не дай бог, красти почнуть. А може вже крадуть .....
 показать весь комментарий
 
 
Читая эту «новость» сразу вспоминаешь крылатые слова Зеленского, когда он Трампу врал насчёт коррупции в Украине - Мы уже другая страна, мы уже другие люди! Кажись, нет - это на сцене Зеленский оденет парик и бац - другой человек. А в жизни - все дерьмее и дерьмее страна.
 показать весь комментарий
 
 
Коррупция-это проникновение организованной преступности во власть. И если ликвидированы или заменены суррогатами целые отделы по борьбе с такой преступностью-ОБОП и ОБЭП, специалисты этих отделов отстранены от защиты интересов государства значит на государственном уровне некому эти самые "государственные" и "экономические интересы" защищать .К чему это привело-мы все видим. Распродаются за бесценок целенаправленно доведенные до банкротства процветающие ранее отраслевые бюджетообразующие предприятия, последние государственные активы,государственная собственность,"Неприкосновенный запас"-земля-тоже готовиться к разбазариванию- и что дальше? Реальная экономика будет заменена "цифровой"-фейковой,и "министерство цифровой трансформации" через зомбоящик будет каждое утро нам вещать о ее"космических" успехах. ? Забавно все это. Одно радует,что по моим оптимистическим оценкам население Украины где-то в районе 15 млн.чел(уровень потребления хлеба и др реальные объективные косвенные показатели),а оказывается я ошибся! Нас по данным госстата 41.9 млн!!! чел., и еще примерно 25% "двери не открывали", а это +11 млн чел(в засаде).Итого нас аж 53 млн!!! Вот так. Не страшен нам никакой очередной фейковый "короновирус"с реформированной "коммерцией" медицине.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКоррупция
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Давос Донбасс Зеленский Кабмин Пристайко Россия США Укрзализныця
 
 
 
 
 
 вверх