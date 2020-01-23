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Все про:кредиторы (60) Минфин (1295) облигации (702) евробонды (307) Маркарова (171)

 Украина разместила облигации на 1,25 миллиарда евро по рекордно низкой ставке

Украина разместила еврооблигации на 1,25 млрд евро со сроком погашения в 2030 года под рекордно низкие проценты - 4,375% годовых, сообщило Министерство финансов Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина Украины сообщает БизнесЦензор.

"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых", - сообщает Министерство финансов.

Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard&Poor's и "B" рейтинговым агентством Fitch.

"Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета", - сообщает Минфин.

Министр финансов Оксана Маркарова назвала ставку по облигациям самой низкой в истории Украины.

"Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны, по ставке 4,375%, собрав заявки от более 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - сказала Маркарова.

Как сообщалось, в июне 2019 года Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171398
 
 
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І хто ж по цим зобов'язанням буде відповідати? Адже ушпьопкам еврейского народу залишилось вже недовго...
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В шоке-взяли бы премии Нафтогаза,под проценты-вот и весь займ и облигации
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Ура ! 4, 375 % в евро это так мало ! Но позвольте ! А почему МВФ отказало в кредитовании под 3 % в мультивалюте ( как это было при папередниках ). ? Выходит нечему радоваться ))
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после вчерашнего решения Верховного Суда по Приватбанку уже никто ничего не ждет.
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учитывая, что в европе депозитные ставки близки к нулю или даже отрицательные, то 4,375% годовых это не так уж и мало.
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В октябре 2018 года, Украина разместила пятилетние евробонды на сумму 750 млн долларов под 8,994% годовых и десятилетние на 1,250 млрд долларов под 9,750%.

В июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.

Кроме этого наши золотые мальчики и эффективные спекулянты не упустили возможности подзаработать. После Минфина в 2019 году на рынок вышли государственные компании НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця". В частности, "Нафтогаз Украины" в июле провел размещение пятилетних евробондов на 600 млн в евро под 7,125% и трехлетних на 335 млн долларов под 7,375% годовых. Заимствования госкомпаний стали одной причин избытка валюты на рынке и, как следствие, укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.
Так шо, да, для Украины 4,375% годовых, это рекордно низкая ставка, а для мира все еще высокая.
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...а нет никакого повода для радости. ОВГЗ эти, что акции МММ, кто помнит.. %-ты и очень немалые, отдавать нам придется и с бюджета нашего с вами. И недалеко уже то время, когда бомба эта взорвется и мало не покажется тем, кто останется здесь еще жить и работать. Урядники нынешние свалят или на дно залягут с отмытыми бабками оффшорными да еще и увеличенными на шару нехило, за наш с вами счет и ржать будут над Отарой тупой, запивая жрачку заморскую бурбоном каким на морях теплых. Украина разместила облигации на 1,25 миллиарда евро по рекордно низкой ставке - Цензор.НЕТ 9226
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