 Украина разместила облигации на 1,25 миллиарда евро по рекордно низкой ставке

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минфина Украины сообщает БизнесЦензор.
"Украина объявила о прайсинге новых еврооблигаций, номинированных в евро, на сумму 1,25 млрд евро, с конечным сроком погашения - 27 января 2030. На новые еврооблигации будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых", - сообщает Министерство финансов.
Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard&Poor's и "B" рейтинговым агентством Fitch.
"Сумма заявок на приобретение ценных бумаг для новой эмиссии составила более 7 млрд евро от более 350 инвесторов со всего мира. Привлеченные средства будут направлены на финансирование государственного бюджета", - сообщает Минфин.
Министр финансов Оксана Маркарова назвала ставку по облигациям самой низкой в истории Украины.
"Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны, по ставке 4,375%, собрав заявки от более 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - сказала Маркарова.
Как сообщалось, в июне 2019 года Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.
В июне 2019 года Украина разместила выпуск еврооблигаций объемом 1 млрд евро с конечным сроком погашения 20 июня 2026 года под 6,75% годовых.
Кроме этого наши золотые мальчики и эффективные спекулянты не упустили возможности подзаработать. После Минфина в 2019 году на рынок вышли государственные компании НАК "Нафтогаз Украины" и "Укрзализныця". В частности, "Нафтогаз Украины" в июле провел размещение пятилетних евробондов на 600 млн в евро под 7,125% и трехлетних на 335 млн долларов под 7,375% годовых. Заимствования госкомпаний стали одной причин избытка валюты на рынке и, как следствие, укрепления курса гривны к доллару в 2019 году.
Так шо, да, для Украины 4,375% годовых, это рекордно низкая ставка, а для мира все еще высокая.