 "Укрзализныця" подпишет договор о стратегическом сотрудничестве с Deutsche Bahn

Документ подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе Всемирного экономического форума в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам Криклия, опыт Deutsche Bahn AG по повышению эффективности железнодорожных перевозок будет использован в реформировании железнодорожных перевозок в Украине.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что такое сотрудничество станет продолжением Плана реструктуризации "Укрзализныци", анонсированного в сентябре 2019 года.

"Уверен, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине. Сразу хочу отбросить все слухи – ни о какой продаже или аренда такого стратегически важного государственного объекта как "Укрзализныця" речь не идет", – цитирует премьер-министра пресс-служба правительства.

Гончарук добавил, что после встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе, они пришли к пониманию формата сотрудничества: Украина полностью сохраняет за собой контроль над "Укрзализныцей". В свою очередь немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что в начале февраля ожидается подписание Соглашения о стратегическом партнерстве между "Укрзализныцей и Deutsche Bahn в Киеве, во время которого будут обнародованы подробности такого сотрудничества.