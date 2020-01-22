 Связанная с Коломойским авиакомпания запустит обновленную программу внутренних рейсов

Об этом сообщили avianews.com в авиакомпании, передает БизнесЦензор.

Программа будет включать четыре направления из киевского аэропорта "Борисполь" - во Львов, Одессу, Харьков и Днепр. Ранее авиакомпания в качестве альтернативного варианта рассматривала аэропорт "Киев" (Жуляны).

В "Розе Ветров" отметили, что в настоящее время расписание полетов не опубликовано и продажи билетов не открыты, поскольку ведется подготовительная работа по запуску проекта, включая получение слотов в аэропортах.

Внутренние рейсы авиаперевозчик будет обслуживать на региональных турбовинтовых самолетах ATR 72-600 в компоновке на 70 мест. В конце 2019 года "Роза Ветров" сообщила, что подписала соглашение о намерении лизинга восьми ATR 72-600 в течение 2020-2022 годов.

Первые три самолета, которые авиакомпания намерена получить для использования на внутренних рейсах, будут 2016 года выпуска.

Решение о выборе "Борисполя" может быть связано с партнерскими отношениями "Розы Ветров" и МАУ. Авиакомпания предоставляет на условиях мокрого лизинга свои Embraer 145 МАУ для выполнения внутренних рейсов из Киева в Ивано-Франковск и Херсон. Также авиаперевозчики совместно эксплуатируют линию Киев-Днепр.

Выполняя внутренние рейсы из "Борисполя", "Роза Ветров" сможет развозить часть пассажиров МАУ, прибывших из-за границы, в региональные аэропорты Украины.

Использование турбовинтовых ATR 72-600 вместо более вместительных реактивных Embraer 190, Embraer 195 и Boeing 737-800 МАУ на менее загруженных маршрутах также может улучшить рентабельность рейсов, однако увеличит длительность перелета.

По данным СМИ, авиакомпания Windrose входит в сферу влияния финансово-промышленной группы "Приват", совладельцем которой является Игорь Коломойский.

В то же время официально такая информация не подтверждена. В Государственном реестре юрлиц учредителями компании значатся ООО "Райдел", ООО "Феста", "Ренли" и две кипрские компании Bregenzer Limited и Perfekciy Ltd.