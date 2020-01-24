 СБУ заподозрила Черниговскую ТЭЦ в поставках угля с оккупированного Донбасса (обновлено)

Об этом говорится в определении Деснянского районного суда Чернигова от 2 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

Согласно материалам суда, СБУ начала досудебное расследование против ООО "Фирма Технова" 9 октября 2019 года.

По версии следствия, компания с января по октябрь прошлого года закупала через белорусские предприятия уголь, добытый на временно оккупированной территории, хотя в таможенных декларациях страной происхождения угля была указана Россия.

"Импортируемый уголь добывается на неподконтрольной территории Украины и транзитом через Российскую Федерацию и Республику Беларусь ввозится на территорию Украины. Денежные средства от указанной противоправной деятельности направляются на поддержку незаконных вооруженных формирований, действующих на Востоке Украины", – говорится в материалах суда.

Следователь СБУ со ссылкой на данные Черниговской таможни, отмечает, что за десять месяцев 2019 года "Технова" оформила 269 таможенных деклараций на импорт угля из Беларуси.

В связи с этим СБУ направило ООО "Фирма Технова" запрос для получения заверенных копий документов, на основании которых осуществлялись поставки и таможенное оформление угля из Беларуси, однако ответа от компании следователи не получили. Суд удовлетворил ходатайства СБУ и обязал компанию предоставить спецслужбе сертификат о происхождении импортного угля, договор об его поставках угля и другие запрашиваемые документы.

В свою очередь в пресс-службе ООО "Фирма "Технова" подтвердили, что управление СБУ в Черниговской области проводит проверку закупленного топлива.

"Со стороны государства существует постоянный контроль за поставками угля: откуда, в каком количестве и какие его характеристики. Это обычная процедура необходима для установления законности поставок сырья и соответствия их документации", – сообщил в компании.

В связи с этим "Фирма "Технова" в соответствии с постановлением суда от 2 января 2020 года предоставила следователям СБУ доступ ко документам, на основании которых осуществлялись поставки, таможенное оформление, учет и хранение угля на Черниговской ТЭЦ.

При этом в компании опровергают возможность поставки на ТЭЦ угля из оккупированных районов Донбасса, указывая, что это также подтверждается результатами лабораторных исследований.

"Уголь, который добывается на неподконтрольных территориях (ОРДЛО), Донбасский бассейн, имеет содержание серы более 1%. В то время как уголь, который поступает на ТЭЦ, имеет показатели серы от 0,2 до 0,7%", – подчеркивается в сообщении.

В компании также приводят в качестве доказательства сертификаты независимых лабораторий, которые проводили проверку качества топлива.

Согласно данным госреестра юридических лиц, ООО "Технова" принадлежит бизнесмену и бывшему народному депутату Анатолию Шкрибляку, ему также принадлежит ООО "Фирма ТехНова" (Дарницкая ТЭЦ в Киеве).

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Как сообщал БизнесЦензор, согласно статистике Белстата, белорусский экспорт каменного угля в Украину в 2018 году вырос за год в 980 раз, антрацита – в 340 раз.

Беларусь не имеет своих месторождений каменного угля и антрацита, помимо бурого угля (общий объем – около 150 миллионов тонн).

По данным ГФС, Украина в 2018 году увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 8,1% по сравнению с 2017 годом – до 21,39 млн тонн на сумму $3,04 млрд.

При этом из России поступил уголь на $1,82 млрд (доля в импорте – 60,02%), США – на $907,17 млн (29,89%), Канады – на $162,55 млн (5,36%), других стран – на $143,94 млн (4,74%).

В августе 2018 года в белорусских СМИ высказывались подозрения, что в Европу через Беларусь попадает уголь из оккупированного Донбасса. Основным потребителем этого угля называли Польшу.