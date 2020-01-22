 Набсовет "Укрзализныци" рассмотрит увольнение Кравцова до конца недели

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в кулуарах Украинского дома в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе будет проведен набсовет. Поэтому, думаю, что к концу недели будет принято какое-то решение. Там очень много замечаний. И не только к нему (главе "Укрзализныци" Евгению Кравцову, – ред.), но и к менеджменту средних звеньев", – сказал Криклий.

Как сообщалось, председатель правления "Укрзализныця" Евгений Кравцов в конце декабря 2019 года обратился к набсовету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Официальный срок его контракта истекает в 2021 году.