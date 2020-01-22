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 Зеленский анонсировал специальные условия для иностранных инвесторов (обновлено)

Президент Владимир Зеленский анонсировал пятилетние налоговые каникулы для инвесторов, которые приобретут объекты приватизации на сумму $10 млн и больше.

Об этом Зеленский заявил отвечая на вопрос основателя Всемирного экономического форума Клауса Шваба на публичной сессии ВЭФ в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Всем инвеcторам, которые готовы включиться в большую приватизацию на сумму $10 млн и более, мы даем налоговые каникулы – вы не будете платить 5 лет налог на прибыль", – сказал Зеленский.

Президент также заявил, что компании, инвестировавшие в Украину более $100 млн, получит персонального "опекуна" от правительства.

"Мы сейчас подготовили новую программу, которая будет называться Investment nanny. О чем это говорит? Каждому инвестору-крупной компании, которая приведет в Украину $100 млн и больше, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер – investment nanny, который говорит на пяти языках, и 24/7 этот менеджер будет с вами работать – любой вопрос, любая проблема будет решаться в контакте с этим менеджером, и не будет никакой проблемы", – сообщил Зеленский.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов добавил, что анонсированные Зеленским прямые инвестиционные договора с государством будут базироваться на английском праве.

"Для гарантированной защиты права собственности мы создадим в Украине международный арбитраж для инвесторов", – сообщил Милованов на своей странице в сети Facebook.

В свою очередь замглавы Офиса президента Юлия Ковалив уточнила, что налоговые каникулы будут введены для инвесторов, которые примут участие в приватизации госкомпаний в 2020 и 2021 годах.

"Мы серьезно настроены на приватизацию и для тех инвесторов, кто будет принимать участие в аукционах и будет покупать госкомпании в 2020 и 2021 годах, на пять лет для них вводятся налоговые каникулы по налогу на прибыль", – написала Ковалив на своей странице в сети Facebook.

"Мы уже внедрили стимулы для обновления производственных активов – теперь их можно будет амортизировать ускоренно (от двух до пяти лет)", – добавила она.

По словам Ковалив, соответствующие законопроекты будут внесены в парламент в ближайшее время.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171337
 
 
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