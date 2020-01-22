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 Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов третий год подряд

Американский интернет-ритейлер Amazon.com. Inc. занял первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира третий год подряд, при этом его стоимость достигла рекордных $220,8 млрд.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования консалтинговой фирмы Brand Finance, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом в рейтинг текущего года попали 44 ритейлера, их совокупная стоимость составила около $800 млрд, что делает сектор третьим самым дорогим после технологического и банковского.

Технологический гигант Google в рейтинге поднялся с третьего на второе место, его стоимость выросла на 11,9% – до $159,72 млрд.

Тройку лидеров замыкает Apple, стоимость которой сократилась на 8,5% и составила $140,52 млрд.

На четвертом месте осталась компания Microsoft, хотя ее стоимость снизилась на 2,1% и составила $117,07 млрд.

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Пятое место сохранила южнокорейская Samsung (+3,5%, $94,49 млрд). На шестое место с восьмого поднялся китайский банк Industrial&Commercial Bank of China (ICBC) (+1,2%, $80,79 млрд).

Среди европейских компаний наивысшее (11) место по стоимости бренда занимает германский Mercedes-Benz – его стоимость выросла на 7,8%, до $65,04 млрд.

Больше в двадцатке европейских компаний нет, тогда как представителей США в общей сложности 9 из 20, Китая – 8.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171334
 
 
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