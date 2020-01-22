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Все про:приватизация (718) ФГИ (639) Центрэнерго (226) Краснолиманская (7)

 "Центрэнерго" могут выставить на продажу вместе с шахтой "Краснолиманская", – ФГИ

Фонд государственного имущества допускает возможность приватизации ПАО "Центрэнерго" и "Угольная компания "Краснолиманская" одним "пакетом".

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Сенниченко в кулуарах Украинского дома в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это вариант. Мы действительно обсуждаем это с правительством. Моя задача – организовать прозрачный аукцион. Но для того, чтобы он был организован вовремя и синхронизовано мы общаемся с Министерством энергетики и экологии, Министерством экономики, премьер-министром для того, чтобы выбрать правильную политику по части энергоактивов, в том числе таких активов, как ТЭЦы и облэнерго", – сказал Сенниченко, отвечая на соответствующий вопрос о возможности такого объединения.

Сенниченко при этом добавил, что приватизация таких объектов как "Краснолиманская" должна рассматриваться в контексте реформы всей угледобывающей отрасли.

Кроме того, комментируя в целом процесс подготовки к приватизации крупных объектов, глава ФГИ выразил надежду, что в апреле-мае будет объявлен аукцион по гостинице "Днепр".

"Мы говорим о ряде объектов hotel hospitality, среди них – и "Днепр", и "Президент-отель". "Днепр" имеет лучшую готовность к выводу его на аукцион. Надеемся, что где-то в апреле-мае мы объявим аукцион. По "Президент-отелю" – мы работаем над его подготовкой к удачной приватизации. Следующим я ставлю на ОГХК. Есть к ней предварительный интерес от международных компаний – австралийских, японских, тех, которые в этой цепочке добавленной стоимости работают с титаном", – добавил Сенниченко.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171331
 
 
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Вот интересно,когда все государственное распродадут, то как будет существовать "фонд" и государство без имущества? Чиновников куда приткнут? Или переименуют в ФБГИ(фонд бывшего госимущества)? В нашем перевернутом мире это сообщение надо понимать видимо так;------ "Говорящие головы" рассаженные выгодополучателями (бенифициарами) в ФГИ задумали грандиознейшую аферу-диверсию против государства Украина и остатков его имущества,недоразграбленного ранее.------ Хотя вся 29 летняя практика истории Украины показала, что "приватизаторы"- это не "эффективные частные собственники",а за редким исключением самые настоящие мародеры-мошенники . Ведь они по "условиям приватизации" должны были сохранить рабочие места,вложить деньги в реконструкцию производств,тем самым выпускать продукцию-конкурентоспособную в мире. Где это все?Где наши ранее освоенные мировые "рынки сбыта"? Никто эти "условия приватизации" не выполнил .Результат их "бурной" деятельности-вдрызг разрушенная экономика и упадок всех ее отраслей,без исключения. У них хватило ума только на то чтобы крупнейшие отраслевые бюджетообразующие предприятия сдать на металлолом а территорию отдать под застройку очередного многоэтажного "курятника",очередным прохвостам. Это как понимать? Опять танцуем на граблях и ждем чуда - "манны небесной" от МВФ?-Чудная практика. Вопреки 13 ст.Конституции Украины доводятся до банкротства госпредприятия и бесценные активы распродаются даром.? Дас. И немного оптимизма - как говаривал И.Губерман-"Эпическая гложет нас печаль,про темные минувшие года,не прошлого,а будущего жаль-поскольку мы нас"рали и туда" Добавить нечего.
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