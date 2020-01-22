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 Глава МВФ ждет выполнения условий для выделения нового кредита для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) отмечает прогресс Украины в судебной реформе и реформах в экономике, однако ожидает выполнения всех необходимых шагов фонд для вынесения на утверждение Советом директоров новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Об этом директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили прогресс, достигнутый в судебной реформе, который будет способствовать верховенству права, продвижение экономических реформ, говорили о необходимости завершить те действия, которые еще не выполнены, чтобы мы могли выносить программу на наш Совет директоров", – сказал Георгиева.

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Как сообщалось, в Нацбанке ожидают позитивного решения совета директоров МВФ по новой программе в первом квартале 2020 года, а источник в правительстве сообщил, что ожидает голосования по этому вопросу в феврале.

7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171323
 
 
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