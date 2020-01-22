[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.16 26.66
 Промышленность, Макроэкономика
  2462  23
Все про:промышленность (253) спад промышленности (2) Госстат (861)

 Промышленное производство вернулось к падению после 3 лет роста, – Госстат

Промышленное производство в Украине в 2019 году сократилось на 1,2%, по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

В том числе производство в добывающей промышленности и разработке карьеров осталось на уровне 2018 года, в перерабатывающей – сократилось на 2%, а в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – упало на 4,1%.

При этом в декабре 2019 года падение промышленного производства в годичном измерении ускорилось до 7,7%, по сравнению с 7,5% в ноябре. С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в декабре составил 8,3%.

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в декабре сократилось на 1,7%, а с сезонной коррекцией – на 1,1%.

Согласно данным статистического ведомства, в декабре 2019 года к декабрю 2018 года без учета коррекции на эффект календарных дней спад производства в добывающей промышленности и разработке карьеров составил 8,5%, в переработке – 5,4%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 15,7%.

Как сообщалось, падение промышленного производства в годовом выражении ускорилось в ноябре 2019 года до 7,5% после снижения на 5% в октябре и 1,1% – в сентябре.

Напомним, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Рост промпроизводства в Украине в 2017 году составил 0,4%, в 2016 году – 2,4% после длившегося четыре года спада: в 2015 году оно сократилось на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171315
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
 Топ комментарии
 
Не дивно коли у керма країни зебіли.
 показать весь комментарий
 
Укріпити гривню на 20% на фоні падіння цін на метал це "геніально".
Хоча чо. Подавляючя більшість робітників металургійних підприємств голосували за зелених. Тепер прийшов час отримати наголосованне.
 показать весь комментарий
 
с 16 года был рост всё время до нынешней осени, а дальше с ускорением под откос...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Укріпити гривню на 20% на фоні падіння цін на метал це "геніально".
Хоча чо. Подавляючя більшість робітників металургійних підприємств голосували за зелених. Тепер прийшов час отримати наголосованне.
 показать весь комментарий
 
 
Им уже рассказывают про то, что Сорос гадит и вообще все беды из-за того мы инвесторами недолюбленные.
 показать весь комментарий
 
величайшее достижение Великого Кормчего!!! - да продлятся Его дни до бесконечности!
 показать весь комментарий
 
 
очень обеспокоило падение "поставок...кондиционированного воздуха"))))))))))))) Промышленное производство вернулось к падению после 3 лет роста, – Госстат - Цензор.НЕТ 4254
 показать весь комментарий
 
 
Это выплавка металла. В школу твая не хадила?
 показать весь комментарий
 
 
у нас металл "выдувают"? с каких пор??
 показать весь комментарий
 
поинтересуйся, что такое "конвекторная плавка"
 показать весь комментарий
 
зачем? у нас статистика ВЫПЛАВКИ стали ведется в тоннах а не в кубометрах "вдутого" в КОНВЕРТЕР кислорода!
 показать весь комментарий
 
 
производительность сельского хозяйства тоже оценивается в массе собранного зерна и семян, но статистика учитывает также и производство удобрений, и площадь подготовленной пашни.
сопутствующие показатели.
 показать весь комментарий
 
можно ближе к статистике...поставок "кондиционированному воздуху"?
 показать весь комментарий
 
А покажите ка инфографику падения за последние лет 5. Для сравнения.
 показать весь комментарий
 
с 16 года был рост всё время до нынешней осени, а дальше с ускорением под откос...
 показать весь комментарий
 
 
падает все . роста нет ни по одной позиции.дебіли не можуть керувати..
 показать весь комментарий
 
 
Не может быть, просто не может быть, чтоб при барыше роизводство росло, а при клоуне начала падать!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А в Украине то производство когда то было? Нечему уже падать. Все держится только на кредитах и гастарбайтерах. А власть только сидит и распределяет деньги всем поровну. Половину себе половину холопам.
 показать весь комментарий
 
"эпоха бедности" благополучно закончилась
 показать весь комментарий
 
 
дефолт это даже хорошо как сказал начальник президента один алигарх
 показать весь комментарий
 
 
барыга-мародер Петя перестал воровать и экономика накрылась медным тазом Промышленное производство вернулось к падению после 3 лет роста, – Госстат - Цензор.НЕТ 1061
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиПромышленность
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Давос День Соборности Украины Донбасс Зеленский Нацполиция Пристайко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх