 Закон о рынке земли могут принять в начале февраля, – Арахамия

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Украинского дома в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, в начале февраля проголосуем (закон о земле, – ред.) в Раде, и рынок земли наконец появится", – сказал Арахамия.

По словам Арахамии, он рассчитывает на это с учетом последних внесенных правок в законопроект.

Читайте также: В Раду внесли законопроект по рынку земли в окончательной редакции

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.