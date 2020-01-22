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 Закон о рынке земли могут принять в начале февраля, – Арахамия

Верховная Рада в начале февраля может проголосовать во втором чтении законопроект №2178-10 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах Украинского дома в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, в начале февраля проголосуем (закон о земле, – ред.) в Раде, и рынок земли наконец появится", – сказал Арахамия. 

По словам Арахамии, он рассчитывает на это с учетом последних внесенных правок в законопроект.

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Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171311
 
 
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