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 GM представила свой первый беспилотный электромобиль. ВИДЕО

Дочерняя компания General Motors, Cruise, представила свой первый беспилотный автомобиль - Cruise Origin.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Cruise Origin представляет собой электрический минивэн, в салоне которого нет ничего, кроме двух трехместных сидений для пассажиров, расположенных друг напротив друга. Производством Origin займется GM, а использоваться они будут в рамках собственного сервиса такси Cruise. Автомобили компании будут развозить пассажиров, выстраивая маршрут исходя из запросов пользователей в мобильном приложении.

Во время презентации генеральный директор Cruise Дэн Амман заявил, что поездка на таком беспилотном электромобиле будет дешевле, чем на такси, управляемом человеком, или личном транспорте. В ближайшее время компания опубликует план его серийного производства.

"Много раз людям показывали концепты авто, но штука в том, что они могут стать реальностью, а могут и не стать. Это же полностью спроектированный автомобиль, который готовится к производству", - сказал Амман.

Когда именно электромобили Cruise смогут обслуживать пассажиров, не известно. Законы США пока не разрешают использовать автомобили без руля и педалей на общественных дорогах.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171309
 
 
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