 Литва подняла плату за национальную визу до 120 евро

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на LRT, передает БизнесЦензор.

МИД Литвы объяснил, что это решение было принято, учитывая время, затраченное консульским служащим на рассмотрение и обработку заявлений на национальную визу.

В частности, на обработку такого запроса в среднем может понадобиться 2-3 часа, тогда как средняя стоимость часа работы консульского служащего составляет около 43 евро.

Кроме того, решением правительства увеличен размер консульского сбора за рассмотрение заявки на получение шенгенской визы с 60 до 80 евро.

Также увеличена плата за шенгенскую визу для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Цена вырастет с 35 до 40 евро.