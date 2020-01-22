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 Литва подняла плату за национальную визу до 120 евро

Правительство Литвы 22 января одобрило решение о повышении консульского сбора за рассмотрение заявлений на получение визы с 60 до 120 евро.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на LRT, передает БизнесЦензор.

МИД Литвы объяснил, что это решение было принято, учитывая время, затраченное консульским служащим на рассмотрение и обработку заявлений на национальную визу.

В частности, на обработку такого запроса в среднем может понадобиться 2-3 часа, тогда как средняя стоимость часа работы консульского служащего составляет около 43 евро.

Кроме того, решением правительства увеличен размер консульского сбора за рассмотрение заявки на получение шенгенской визы с 60 до 80 евро.

Также увеличена плата за шенгенскую визу для детей в возрасте от 6 до 12 лет. Цена вырастет с 35 до 40 евро.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171304
 
 
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