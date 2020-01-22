[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.16 26.66
 Корпоративные отношения, Инвестиции
  274  2
Все про:законопроект (837) приватизация (718) ФГИ (639)

 ФГИ хочет получить полномочия отменять решения о приватизации

Фонд госимущества Украины предлагает законодательно разрешить ему отменять решения о приватизации.

Соответствующая норма заложена в разработанном Фондом законопроекте, сообщил его глава Дмитрий Сенниченко в кулуарах Украинского дома в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы разработали комплексный законопроект, направленный на развязывание некоторых таких узлов: например, касательно непосредственно ФГИ, который, по текущему законодательству, не может отменить решение о приватизации. "Плюс" более четкий менеджмент и координация в рамках ФГИ", – сказал Сенниченко.

Он добавил, что законопроектом также предлагается ряд изменений в закон о приватизации, касающиеся советника.

"Не всегда работа советника должна заключаться только в аудите. Нужно предусмотреть ту интеллектуальную часть – помощь в реструктуризации, например. Это та большая работа, которая требует специальных навыков глобальных инвестбанков, которые могут помочь очистить объекты от старых плохих долгов", – добавил глава ФГИ.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171297
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Только не при этой власти. Эти хотят забирать в чужих олигархов и передавать своим.
 показать весь комментарий
 
Фонд госимущества Украины предлагает законодательно разрешить ему отменять решения о приватизации.////////////////////////////////////////////// О блин.Неужели лед тронулся? Надо же-не прошло и 30 лет. Не верю!. Да как так,что за кучей принятых за 29 лет антиконституционных вредных и ненужных законов не принят самый главный.который обязывает ФГИ отменять решения о приватизации? Ведь тут поле деятельности для наполнения бюджета огромные! Условия приватизации выполнили единицы "приватизаторов"..Расхищены триллионы долларов государственных активов,разрушены крупнейшие отраслеобразующие предприятия,.Квалифицированные работники которых наполняют своим трудом бюджеты других стран.Потеряны рынки сбыта.Короче-ребята из ФГИ-вы на правильном пути.Начинайте с энергетической отрасли-основы экономики и далее по списку.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171297
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Давос День Соборности Украины Донбасс Зеленский Нацполиция Пристайко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх