 Украинские клубы потратили на покупку иностранных футболистов $36 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные отчета ФИФА о глобальном трансфертном рынке в 2019 году.

В то же время стоимость трансферов футболистов из украинских клубов за рубеж в минувшем году сократились на 62,4% – до $35,4 млн.

При этом количество трансферов игроков в Украину в 2019 году выросло на 5,3% – до 198, а из Украины – на 17,4%, до 223.

По данным ФИФА, всего на мировом трансферном рынке участвовали 42 футбольных клуба из Украины. На глобальном рынке было задействовано 4 162 клуба в 2019 году.

Львиная доля трансферного рынка по-прежнему приходится на европейские клубы: расходы на приобретение футболистов в странах УЕФА оцениваются в $5,6 млрд в год, что составляет 76,2% глобального рынка.

В том числе клубы из пяти крупнейших футбольных стран УЕФА (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) потратили в прошлом году на покупку футболистов $5 млрд или 68,7% всех расходов на трансферы по всему миру.