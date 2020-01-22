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 В аэропорту "Львов" изменится терминал прибытия внутренних рейсов

С 1 февраля 2020 года прилеты внутренних рейсов в международном аэропорту "Львов" будут осуществляться к зданию старого терминала "1", при этом вылеты будут происходить из международного терминала "А".

Об этом говорится в сообщении аэропорта в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Информируем, что с 1 февраля прилеты внутренних рейсов будут происходить в здании старого терминала "1" (отлеты будут совершаться из международного терминала "А")", - сказано в сообщении.

Такие изменения связаны с реконструкцией системы обработки багажа "Прилет" международного терминала "А".

"Мы хотим увеличить длину багажной ленты, а соответственно пропускной способности каруселей внутренних и международных рейсов, что позволит нам улучшить работу аэропорта "Львов" в часы пиковой нагрузки", - добавили в аэропорту.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171286
 
 
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