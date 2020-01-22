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 Favorit Sport отрицает обыски в офисе компании (обновлено)

Беттинговая компания FAVBET, которая работает в Украине под брендом Favorit Sport, отрицает сообщения СМИ об обысках в офисах компании.

Об этом говорится в заявлении FAVBET, передает БизнесЦензор.

О проведении обысков ранее сообщило отраслевое издание ain.ua со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, знакомых с ситуацией, обыски проводятся также в домах сотрудников. Однако какое именно правоохранительное ведомство проводит обыски и по какой причине пока неизвестно.

Facebook-бот компании, настроенный консультировать пользователей по выплатам, на запрос о выплате показывает сообщение о том, что точки закрыты из-за действий правоохранителей. При этом сайт работает.

Однако в пресс-службе факт проведения обысков отрицают, утверждая, что точки приема ставок были закрыть еще в конце декабря после соответствующего решения Кабмина, уточняет Liga.net.

Напомним, в сентябре 2016 года силовики обыскали 28 офисов "Фаворит спорт" и Favbet, а также по месту жительства сотрудников компании, изъяли около 1000 компьютеров и серверов.

Букмекерская компания проходила по делу о незаконности игорного бизнеса и финансирования терроризма, которое вела СБУ. В то же время обыскивались и провайдеры, где хостились сайты "Фаворит Спорт".

Сейчас в парламенте готовится ко второму чтению проект закона, который легализует в Украине игорный бизнес, в том числе — онлайн-беттинг, которым занимается "Фаворит Спорт".

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Яким буде гральний ринок після легалізації 

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171284
 
 
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