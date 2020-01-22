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 Турецкая Onur победила в тендере на ремонт трассы Киев-Одесса в Киевской области

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") объявило победителем тендера на ремонт автомобильной дороги M-05 Киев-Одесса турецкую компаниюя Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S.

Тендер проводился в рамках реализации проекта "Панъевропейского коридора" Европейского банка реконструкции и развития и проекта "Европейские дороги Украины II" Европейского инвестиционного банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрвавтодора".

Турецкая компания признана победителем тендера по трем лотам:

  • лот 1: км 87+442 - км 98+400 (участок начинается со съезда на пл. Белая Церковь, пересекает р. Рось и заканчивается вблизи с. Быкова Гребля), ремонт около 11 км дороги, включая дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы;
  • лот 2: км 98+400 - км 113+400 (участок начинается вблизи с. Быкова Гребля и заканчивается на границе Белоцерковского и Ставищенского районов), ремонт около 15 км дороги, включая дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы;
  • лот 3: км 113+400 - км 128+028 (участок начинается на границе Белоцерковского и Ставищенского районов и заканчивается вблизи пгт. Ставище), ремонт около 15 км дороги, включая дорожные, мостовые, дренажные и вспомогательные работы.

Тендер проходил по правилами, утвержденным международными финансовыми организациями.

Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Ticaret Ve Sanayi A.S. (Турция) работает на рынке с 2004 года. Проводит работы по строительству и реконструкции в Хорватии, Украины, Тунисе, Молдове, Омане, Экваториальной Гвинеи и Туркменистане.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года Кабинет министров подписал соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) о предоставлении кредитов на общую сумму 900 млн евро на строительство и реконструкцию украинских дорог.

https://biz.censor.net.ua/n3161342

Средства кредитов будут направлены на строительство обхода Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171280
 
 
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У списку областей, де планується ремонт М-05 за кредитні гроші, немає Київської.
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