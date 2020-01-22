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 Корпоративные отношения
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Все про:приватизация (718) ФГИ (639)

 На приватизацию передали 305 госпредприятий

В управление Фонда государственного имущества передано для дальнейшей приватизации 305 государственных предприятий.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий совместно с представителями Фонда государственного имущества Украины провел селекторное совещание с руководителями аграрных государственных предприятий.

Участники обсудили текущую деятельность предприятий, их инвентаризацию, паи и подготовку предприятий к аукциону. На сегодня 305 государственных предприятий уже переданы в сферу управления Фонда госимущества для дальнейшей приватизации.

"Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут вывести их на эффективную деятельность. Задача Фонда госимущества – подготовить всю необходимую документацию по каждому из предприятий для прозрачной продажи на электронных торгах", – подчеркнул Высоцкий.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171276
 
 
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"Приватизировав убыточные государственные предприятия, мы привлечем инвесторов, которые смогут вывести их на эффективную деятельность//////////////////////////////// Ну да,конечно.Слов нет-одни буквы. Опыт 29 летнего разграбления "эффективными инвесторами" крупнейших отраслеобразующих предприятий,ранее наполнявших бюджет -увольнения сотрудников и сдачи ценнейшего оборудования на металлолом ничему никого не научил?Ведь единицы выполнили условия приватизации а остальные продали территорию под застройку таким же мошенникам,как сами. В чем экономический смысл подобных действий,разрушающих основы государства?Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171276
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