[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.16 26.66
 Макроэкономика
  692  0
Все про:запрет (190) США (2532)

 США ограничат въезд для граждан еще нескольких стран

Вашингтон в скором времени расширит список стран, жителям которых может быть ограничен въезд на территорию США.

Об этом заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что под новый запрет могут попасть жители семи стран: Беларуси, Эритреи, Киргизстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

"Мы добавим пару стран в этот список. Мы должны себя обезопасить. Наша страна должна быть в безопасности", - сказал Трамп.

Список стран, жителям которых ограничивается въезда в США, был составлен и обнародован в 2017 году, сразу после избрания Дональда Трампа президентом страны. В него вошли семь мусульманских стран - Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Сомали и Йемен. Позже в него были добавлены КНДР, Венесуэла и Чад.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171271
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиМакроэкономика
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Давос День Соборности Украины Донбасс Зеленский Нацполиция Пристайко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх