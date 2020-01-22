 США ограничат въезд для граждан еще нескольких стран

Об этом заявил журналистам президент Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что под новый запрет могут попасть жители семи стран: Беларуси, Эритреи, Киргизстана, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании.

"Мы добавим пару стран в этот список. Мы должны себя обезопасить. Наша страна должна быть в безопасности", - сказал Трамп.

Список стран, жителям которых ограничивается въезда в США, был составлен и обнародован в 2017 году, сразу после избрания Дональда Трампа президентом страны. В него вошли семь мусульманских стран - Иран, Ирак, Сирия, Судан, Ливия, Сомали и Йемен. Позже в него были добавлены КНДР, Венесуэла и Чад.