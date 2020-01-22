 Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка"

Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение суд принял на заседании в среду, 22 января, по делу о взыскании переданного в ипотеку имущества связанного с Коломойским ООО "Гаджибей", передает БизнесЦензор.
ООО "Гаджибей" в октябре 2014 года предоставило Национальному банку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся "Приватбанку" до национализации.
Поскольку ООО "Гаджибей" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "Приватбанка", Национальный банк подал иск в Хозяйственный суд Одесской области с целью погашения задолженности путем обращения взыскания на залоговое имущество.
Однако 26 октября 2018 года суд первой инстанции, а 22 октября 2019 года суд апелляционной инстанции отклонили исковые требования Национального банка. А теперь и Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Национального банка на решение судов предыдущих инстанций.
"Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов "Приватбанка", – сказано в сообщении.
В НБУ же считают, что согласно нормам закона "О Национальном банке Украины", Нацбанк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество финансовых и имущественных поручителей.
"Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения", – пояснили в НБУ.
Кроме того, Нацбанк отмечает, что Верховный Суд неоднократно указывал, что право бесспорного списания средств со счетов "Приватбанка" не является обязанностью НБУ, поэтому никоим образом не исключает и не может исключать определенное законом право на обращение взыскания на предмет ипотеки, в частности в судебном порядке. В частности, такая правовая позиция была четко указанным в спорах с аналогичными правоотношениями в 2018 году.
"Мы не согласны с решением Верховного Суда, и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда бывшие собственники "Приватбанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств. Кроме того, такая позиция, когда суд своим решением ограничивает право кредитора на избрание любого из предусмотренных законом способа удовлетворения кредиторских требований, создает правовую неопределенность и нарушает права не только Национального банка, но и других кредиторов, пытающихся взыскать задолженность предусмотренным законом способом", – отметил начальник управления Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.
По данным НБУ, задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности "Приватбанка" в 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца банка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей. По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн.
18 решений вступивших в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.
В то же время решение Верховного Суда является окончательным, а суды нижестоящих инстанций обязаны учитывать его выводы по применению норм права.
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Как сообщалось, в ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд остановил производство о разрыве личных поручительств Игоря Коломойского перед НБУ по кредитам рефинансирования на 9,2 млрд грн, которые были выданы "Приватбанку" до национализации.
Кроме того Хозсуд Киева назначил на 29 января очередное заседание по иску Коломойского с требованием признать недействительными все его личные поручительства по кредитам рефинансирования "Приватбанка".
В 2018 году Национальный банк подал четыре иска в украинские суды и один иск - к Суду первой инстанции в Женеве в Швейцарии и Украины против Игоря Коломойского для погашения кредитов рефинансирования "Приватбанка".
Напомним, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов. Фактически он взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.
И каламойша белый и пушистый, блин(((((((((((
Хотя зарплаты министрам уже повысили, но Вы же и голосовали за повышение зарплат "чинушам", правильно ЗЕ-Мудаки???
Есть кредитор - НБУ, который выдавал во время кризиса кредит Приватбанку
Есть должник - Приватбанк, который тогда был частный, но теперь государственный (!)
Есть поручитель (деньгами) или имущественный поручитель (залогом имущества), который и сейчас частный и принадлежит Коломойскому или его структурам.
Нацбанк побежал взыскивать долг банка у поручителя / имущественного поручителя. Ему отказали, что мол сначала снимите деньги с государственного Приватбанка, и только если у него их нет, тогда забирайте деньги у Коломойского. На форуме сразу вой : "ЗРАДА, простили 8 миллиардов Коломойскому".
Но по нашему гражданскому законодательству, если за должника (Приватбанк) заплатил кредитору поручитель (Коломойского структуры) либо забрано залоговое имущество кредитором (у структур Коломойского), то поручитель / имущественный поручитель делает что ? Правильно : подаёт регресс к должнику (Приватбанку) и забирает ровно те же деньги у него. Что уже сделал, насколько я понимаю, в первом случае Никопольский завод ферросплавов. Так какой смысл орать "ЗРАДА", если НБУ возьмёт с Коломойского, а тот сразу заберёт с Приватбанка ? Ещё и хуже, потому что станет его кредитором и начнёт ему счета блокировать, чехарда с клиентами начнётся тогда . . .
Какая разница государству, если в результате деньги всё равно должен отдать Приватбанк ? Типа потому что продадут имущество Коломойца за копейки (ниже стоимости) и так его укусят ? Или банк станет должен не НБУ, а поручителю, а у поручителя кредит в Привате, который не возвращается, и Приват зачислит встречные требования ? Сомневаюсь, потому что если у поручителей что-то есть (что хотел бы забрать НБУ), то это по кредитам забрал бы Приват . . .
Коломойский - не дурак, у него имущество на одних фирмах, а кредиты в Привате - на других.
Короче, тут нет смысла кричать ЗРАДА, потому что долг всё равно в конечном итоге оплатит по закону должник - Приватбанк.
Кричать ЗРАДА надо в другом месте - когда кредиты, которые повыдавал на оффшоры Приват при Коломойском, списываются как безнадёжные - вот там реально потери денег, причём за счёт налогоплательщиков, которые заливают деньги в капитал банка, чтобы эти потери покрыть. Вот там основная беда. И вот в этом вопросе надо заманить Коломойца в здание Кабмина, и там его Президент, Премьер, министр финансов, министр внутренних дел, главы НБУ, СБУ и ДПС должны схватить, спустить штаны и причинное место в дверную щель засунуть и дверь силой закрывать, пока не вернёт всё до копейки (ну или пока орган не потеряет функциональность).
А эти дела и решения по ним - так, возня и демонстрация для МВФ "мы работаем". Только нагружают судебную систему тупыми исками для показухи.
Пример Никопольского завода ферросплавов перед глазами - мировуха с НБУ, оплата, снятие арестов с имущества завода и сразу регресс на Приватбанк. Это судьба всех таких исков.
Доставать надо оффшорки, на которые Коломоец денежки в виде левых кредитов выводил. А это НБУ пока не очень успешно делает.
Политолог Андрей Золотарев считает, что уходя с должности, Порошенко, заложил «мину» для избранного Президента Владимира Зеленского, назначив своих людей. Дескать, он планирует вернуться во власть, и рассчитывает на их взаимность.
«Петр Порошенко, как шкодливый кот, которого выгоняют из дома, стремится пометить территорию. Среди 75 судей, которых назначили в Верховный суд, хватает тех, кто обязан Петру Порошенко. На их взаимность в будущем рассчитывает Порошенко, который хочет вернуться», - рассказал политолог.
Пожелания Порошенко к Зеленскому вызвали у политолога иронию: «Слова о том, что Президент не должен вмешиваться в судебную систему из уст Порошенко, который это делал, звучат, как откровенная издевка. Уходя, Порошенко решил усложнить работу своему преемнику», - сказал Золотарев.
Отметим, что, среди прочего, в полномочия Верховного суда входит рассмотрение вопроса о наличии в действиях Президента Украины признаков преступления (часть процедуры импичмента). Кроме того, Верховный суд является судом первой инстанции для споров, в которых ответчиком является Президент Украины.
Высший совет правосудия подготовил представление Порошенко о назначении судей Верховного суда в конце марта. Теперь Президент назначил судей Верховного суда. Из них в Кассационный административный суд - 25 судей, Кассационный хозяйственный - 15 судей, Кассационный уголовный - 13 судей, Кассационный гражданский - 22 судьи.
Такая структура Верховного суда образована в результате судебной реформы 2016 года. В ее ходе были ликвидированы Высший хозяйственный суд, Высший административный суд, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел. Их Функции перешли к Верховному суду.
Новый Верховный Суд приступил к работе 15 декабря 2017 года. Но весь состав судей тогда назначен не был - отобрали только 120 судей. Остальных отбирали во время второго конкурса. Его объявили 2 августа 2018 года.
А тут - вона как, Михалыч...