 Верховный Суд избавил Коломойского от 8 миллиардов долга по рефинансированию "Приватбанка"

Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение суд принял на заседании в среду, 22 января, по делу о взыскании переданного в ипотеку имущества связанного с Коломойским ООО "Гаджибей", передает БизнесЦензор.

ООО "Гаджибей" в октябре 2014 года предоставило Национальному банку в залог два земельных участка в Одесской области в качестве обеспечения по кредиту рефинансирования, который предоставлялся "Приватбанку" до национализации.

Поскольку ООО "Гаджибей" не выполнило взятых на себя обязательств имущественного поручителя "Приватбанка", Национальный банк подал иск в Хозяйственный суд Одесской области с целью погашения задолженности путем обращения взыскания на залоговое имущество.

Однако 26 октября 2018 года суд первой инстанции, а 22 октября 2019 года суд апелляционной инстанции отклонили исковые требования Национального банка. А теперь и Верховный Суд отклонил кассационную жалобу Национального банка на решение судов предыдущих инстанций.

"Суды обосновали свою позицию тем, что Национальный банк должен был осуществлять взыскание залога с ООО "Гаджибей" только в случае невозможности списания средств с банковских счетов "Приватбанка", – сказано в сообщении.

В НБУ же считают, что согласно нормам закона "О Национальном банке Украины", Нацбанк наделен правом как списывать средства со счетов банков-должников, так и обращать взыскание на заложенное имущество финансовых и имущественных поручителей.

"Такое право является предпочтительным и безусловным по удовлетворению кредиторских требований Национального банка по предоставленным кредитам рефинансирования, по которым наступил срок погашения", – пояснили в НБУ.

Кроме того, Нацбанк отмечает, что Верховный Суд неоднократно указывал, что право бесспорного списания средств со счетов "Приватбанка" не является обязанностью НБУ, поэтому никоим образом не исключает и не может исключать определенное законом право на обращение взыскания на предмет ипотеки, в частности в судебном порядке. В частности, такая правовая позиция была четко указанным в спорах с аналогичными правоотношениями в 2018 году.

"Мы не согласны с решением Верховного Суда, и убеждены, что оно противоречит нормам действующего законодательства. Такое решение создает риск, когда бывшие собственники "Приватбанка" смогут избежать ответственности за невыполнение взятых на себя обязательств. Кроме того, такая позиция, когда суд своим решением ограничивает право кредитора на избрание любого из предусмотренных законом способа удовлетворения кредиторских требований, создает правовую неопределенность и нарушает права не только Национального банка, но и других кредиторов, пытающихся взыскать задолженность предусмотренным законом способом", – отметил начальник управления Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

По данным НБУ, задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования составляет около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности "Приватбанка" в 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца банка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей. По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн.

18 решений вступивших в законную силу, по которым исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В то же время решение Верховного Суда является окончательным, а суды нижестоящих инстанций обязаны учитывать его выводы по применению норм права.

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Как сообщалось, в ноябре 2019 года Киевский апелляционный суд остановил производство о разрыве личных поручительств Игоря Коломойского перед НБУ по кредитам рефинансирования на 9,2 млрд грн, которые были выданы "Приватбанку" до национализации.

Кроме того Хозсуд Киева назначил на 29 января очередное заседание по иску Коломойского с требованием признать недействительными все его личные поручительства по кредитам рефинансирования "Приватбанка".

В 2018 году Национальный банк подал четыре иска в украинские суды и один иск - к Суду первой инстанции в Женеве в Швейцарии и Украины против Игоря Коломойского для погашения кредитов рефинансирования "Приватбанка".

Напомним, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Национальным банком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов. Фактически он взял на себя личные обязательства по погашение задолженности банка перед НБУ, которая на сегодня составляет 9,2 млрд грн.