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 Промышленный вылов рыбы в Украине вырос на 2,2%

Общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины в 2019 году увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом – до 51 тыс. тонн.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства рыбного хозяйства, передает БизнесЦензор.

В 2019 году общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом. Так, в течение 2019 года украинские рыбаки выловили свыше 51,4 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2018 году этот показатель составлял 50,3 тыс. тонн.

В разрезе водоемов добыто:

  • Черное море – 14 128 тонн (+64% к показателям 2018 года);
  • Азовское море – 16 063 тонны (-24,8%);
  • Причерноморские лиманы – 70 тонн (-85,4%);
  • река Дунай – 561 тонна (+120,7%);
  • низовье реки Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище – 2 581 тонна (+25,9%);
  • Днепровско-Бугская эстуарная система – 3 885 тонн (-8%);
  • водохранилища  Днепра – 13 959 тонн (+6%): Киевское водохранилище – 1 379 тонн, Каневское – 859 тонн, Кременчугское – 5 197 тонн, Каменское – 2 497 тонн, Днепровское – 1163 тонны, Каховское – 2 862 тонны;
  • другие водоемы – 226 тонн (+1,8%).

Всего в течение 2019 года выловлено таких водных биоресурсов:

  • рапан – 11 202 тонны;
  • бычок – 10 811 тонн;
  • карась серебристый – 6 950 тонн;
  • тюлька, верховодка – 7 565 тонн;
  • лещ – 2 942 тонны;
  • плотва – 2 427 тонн;
  • шпрот – 1 369 тонн;
  • плоскирка – 1 237 тонн;
  • растительноядные виды рыб – 1 140 тонн;
  • креветка – 720 тонн;
  • хамса азовская – 698 тонн;
  • судак обыкновенный – 606 тонн;
  • сельдь черноморская – 447 тонн.
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171262
 
 
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