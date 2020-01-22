 Промышленный вылов рыбы в Украине вырос на 2,2%

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства рыбного хозяйства, передает БизнесЦензор.

В 2019 году общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом. Так, в течение 2019 года украинские рыбаки выловили свыше 51,4 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2018 году этот показатель составлял 50,3 тыс. тонн.

В разрезе водоемов добыто:

Черное море – 14 128 тонн (+64% к показателям 2018 года);

Азовское море – 16 063 тонны (-24,8%);

Причерноморские лиманы – 70 тонн (-85,4%);

река Дунай – 561 тонна (+120,7%);

низовье реки Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище – 2 581 тонна (+25,9%);

Днепровско-Бугская эстуарная система – 3 885 тонн (-8%);

водохранилища Днепра – 13 959 тонн (+6%): Киевское водохранилище – 1 379 тонн, Каневское – 859 тонн, Кременчугское – 5 197 тонн, Каменское – 2 497 тонн, Днепровское – 1163 тонны, Каховское – 2 862 тонны;

другие водоемы – 226 тонн (+1,8%).

Всего в течение 2019 года выловлено таких водных биоресурсов: