 Промышленный вылов рыбы в Украине вырос на 2,2%

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства рыбного хозяйства, передает БизнесЦензор.
В 2019 году общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах и на континентальном шельфе Украины увеличился на 2,2% по сравнению с 2018 годом. Так, в течение 2019 года украинские рыбаки выловили свыше 51,4 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов. В 2018 году этот показатель составлял 50,3 тыс. тонн.
В разрезе водоемов добыто:
- Черное море – 14 128 тонн (+64% к показателям 2018 года);
- Азовское море – 16 063 тонны (-24,8%);
- Причерноморские лиманы – 70 тонн (-85,4%);
- река Дунай – 561 тонна (+120,7%);
- низовье реки Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище – 2 581 тонна (+25,9%);
- Днепровско-Бугская эстуарная система – 3 885 тонн (-8%);
- водохранилища Днепра – 13 959 тонн (+6%): Киевское водохранилище – 1 379 тонн, Каневское – 859 тонн, Кременчугское – 5 197 тонн, Каменское – 2 497 тонн, Днепровское – 1163 тонны, Каховское – 2 862 тонны;
- другие водоемы – 226 тонн (+1,8%).
Всего в течение 2019 года выловлено таких водных биоресурсов:
- рапан – 11 202 тонны;
- бычок – 10 811 тонн;
- карась серебристый – 6 950 тонн;
- тюлька, верховодка – 7 565 тонн;
- лещ – 2 942 тонны;
- плотва – 2 427 тонн;
- шпрот – 1 369 тонн;
- плоскирка – 1 237 тонн;
- растительноядные виды рыб – 1 140 тонн;
- креветка – 720 тонн;
- хамса азовская – 698 тонн;
- судак обыкновенный – 606 тонн;
- сельдь черноморская – 447 тонн.