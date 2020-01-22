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 Беларусь сняла запрет на экспорт нефтепродуктов

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена.

Об этом заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал Рыбаков.

Он пояснил, что для любой нефтепереработки есть определенный наиболее эффективный радиус реализации продукции.

"Дальше логистика начинает вступать в силу. Конечно, ближайшие рынки будут самые эффективные. Дальнейшая реализация - через порты, на дальний периметр - будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки - это национальный и ближайшие. На них и будем в первую очередь ориентироваться", - отметил Рыбаков.

Как сообщалось, Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка. Экспорт нефтепродуктов был остановлен после того, как РФ прекратила поставки нефти в Беларусь.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171257
 
 
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