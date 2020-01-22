 Никопольский завод ферросплавов Коломойского сократил производство на 8%

Об этом сообщили в Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, в прошлом году НЗФ снизил выпуск силикомарганца на 10,4% – до 659,47 тыс. тонн, но нарастил ферромарганца – на 8,3%, до 43,46 тыс. тонн.

Кроме того, завод увеличил выпуск других ферросплавов на 57,2% – до 20,67 тыс. тонн.

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Напомним, НЗФ в 2018 году увеличил выпуск продукции на 3,6% по сравнению с 2017 годом – до 788,98 тыс. тонн, в том числе нарастил выпуск силикомарганца на 7,1% – до 735,69 тыс. тонн, однако снизил ферромарганца – на 45,4%, до 40,14 тыс. тонн. Также завод увеличил выпуск других ферросплавов в 9,3 раза – до 13,15 тыс. тонн.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и EastOne Виктора Пинчука.