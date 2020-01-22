 Фонд гарантирования выставил на продажу кредиты на 29 миллиардов с дисконтом до 99%

Стартовая цена лота составит 1,17 млрд грн, в ходе аукциона по голландской модели она мажет снизиться до 234,4 млн грн, а дисконт таким образом может составить 99%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

16 января Фонд гарантирования уже выставлял на продажу указанный пул активов. Тогда стартовая цена была установлена на уровне 5,86 млрд грн. В ходе торгов она снижалась до 1,17 млрд грн. Но в конце концов лот так и не был продан. Аукцион проводился на площадке "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (FFN).

Фонд заявлял, что в состав пула входят кредиты, выданные компаниям (в том числе из агросектора), связанным с одним акционером. Просрочка по займам составляет в среднем 6 лет. Большинство кредитов в составе пула находится в залоге НБУ.

Как отмечалось, соответствующие активы "до 10 раз торговались как отдельно, так и в составе пула в системе "ProZorro.Продажи", но ни один покупатель пока не проявил к ним интереса".

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В залоге по кредитам, по данным Фонда гарантирования, находятся товары (сахар-песок, пшеница, кукуруза, ячмень, рапс и подсолнечник), которые были взяты в залог в период 2005-2014 годов и уже потеряли свою ценность. Также в залоге по 51 кредиту – имущественные права, в частности, по 21 кредиту – это будущие урожаи кукурузы и озимой пшеницы 2014 года.

Среди прочего обеспечения – недвижимость. Так, среди объектов недвижимости: санаторий-профилакторий общей площадью 5001 кв. м, агропромышленный имущественный комплекс общей площадью 10 399 кв. м и целостный имущественный комплекс общей площадью 29 230 кв. м – все эти объекты расположены в Ивано-Франковской области, коммерческая недвижимость площадью 22893 кв. м в Черкасской области, кондитерский цех и несколько более мелких объектов.

Фонд указывал, что стоимость всей залоговой недвижимости "на бумаге" - почти 1 млрд грн совокупно, однако на сегодняшний день эти объекты потеряли, по экспертным оценкам, более половины стоимости.