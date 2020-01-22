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Все про:налоги (1031) США (2532) Трамп (437)

 Трамп анонсировал снижение налогов для среднего класса

В ближайшие 90 дней власти США объявят о снижении налогов для среднего класса.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox Business во время Всемирного экономического форума в Давосе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Мы собираемся снизить налоги для среднего класса, очень сильно… Мы объявим об этом в ближайшие 90 дней", – сказал Трамп.

В то же время президент США пригрозил ввести 25% пошлины на автомобили из Евросоюза, если Вашингтону и Брюсселю не удастся заключить сделку.

"В конечном счете это будет очень просто, потому что если мы не сможем заключить сделку, нам придется установить 25% пошлины на их автомобили", – сказал Трамп.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171249
 
 
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