 СБУ разоблачила кражу 32 миллионов при выполнении оборонзаказа

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

Среди фигурантов дела есть один действующий сотрудник Минобороны.

В течение 2017-19 годов владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны общей стоимостью более 100 млн гривен. Один из контрактов предусматривал поставки устройств для систем боевых вертолетов", - сообщает СБУ.

При содействии бывших военных чиновников, в том числе одного из заместителей министра обороны, контракт значительно завысил стоимость продукции военного назначения.

Часть денег Минобороны подозреваемый предприниматель через ряд подконтрольных предприятий обналичил через проведение фиктивных безналичных операций.

"По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 миллионов гривен", - сообщает СБУ.

Были проведены обыски в военных подразделениях, ответственных за закупку продукции, в частности в Киеве, Харькове и Чернигове.

Правоохранители изъяли финансовую и платежную документацию, печати коммерческих структур. Уголовное производство начато по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.