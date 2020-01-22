 Минобороны вновь отказалось закупать дизтопливо у компании Коломойского

Согласно обнародованной на ProZorro информации, причиной стали замечания к тендерной документации компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

"Отклонить предложение по закупке дизтоплива по лотам 1-9 в связи с неустранением недостатков в поданных документах в течение 24 часов с момента ознакомления", – сказано в протоколе отклонения заявок.

Как отмечает издание, это уже второй случай, когда Министерство обороны после переговоров отклоняет предложение "Укртатнафты" о поставке топлива. Первый был в сентябре 2019 года в рамках тендера на авиационный керосин.

Также аналогичным образом было отклонено предложение аффилированной с "Укртатнафтой" компании "Укрнафта-Постач", которая в ноябре выиграла тендер с кременчугской "арктикой".

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Как сообщалось, в этот раз "Укртатнафта" предложила поставить 20,5 тыс. тонн арктического дизтоплива по 25 084 грн за тонну, что примерно на 1% ниже текущей рыночной цены арктической марки (25 345 грн/т).

Более того, предложенная "Укртатнафтой" цена на 8,5% (на 2 316 грн/т) ниже, чем Министерство обороны в декабре 2019 года покупало топливо по последнему контракту с ООО "Торум" (группа "Трейд Коммодити") и который ведомство, несмотря на срыв поставщиком сроков поставки, решило продлить на первый квартал 2020 года.

По этому контракту в декабре 2019 года "Трейд Коммодити" поставила Минобороны 12 тыс. тонн арктического дизтоплива по цене 27,4 тыс. грн за тонну.

Напомним, группа "Приват" в лице "Укртатнафты" возобновила участие в тендерах Министерства обороны летом 2019 года, но так и не смогла заключить ни один контракт.

Основным поставщиком топлив для Минобороны остается группа "Трейд Коммодити", с которой оборонное ведомство в прошлом году заключило 7 контрактов на 2,2 млрд грн. По 5 из 7 контрактов сроки поставки были сорваны, в результате чего Минобороны из законтрактованных на 2019 году 80,9 тыс. тонн топлива получило от "Трейд Коммодити" 57,4 тыс. тонн (71%).