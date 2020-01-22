 Потребители газа в Сумской области получат отдельный счет за доставку газа

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Сумыгаз" сообщает БизнесЦензор.

"В 2020 году решением госрегулятора изменен порядок оплаты за доставку газа и со счетов за газ удалена плата за распределение природного газа. Это связано с тем, что АО "Сумыгаз", как и другие облгазы не является продавцом газа", - сообщает компания.

Таким образом, потребители газа смогут увидеть, кому и за какие услуги они платят деньги. Ранее стоимость доставки газа указывалась отдельной строкой в общем счете. Разделение платежек состоится для потребителей всей Украины.

Стоимость доставки газа для всех домовладений рассчитывается индивидуально. За основу расчета берется объем потребления газа за прошлый газовый год: с 1 октября по 30 сентября. Этот индивидуальный объем потребленного газа делится на 12 частей и умножается на действующий тариф на доставку газа.

"Действующий тариф на распределение/доставку для АО "Сумыгаз" с 1 января 2020 составляет 0,912 грн. с НДС", - сообщает компания.

Немалая часть домовладений использует природный газ для отопления жилья. Теперь зимой, когда потребители значительно увеличивают использование газа, платеж за его доставку не растет, как это было раньше.

"Потребители могут оплатить доставку одним платежом - вперед за полгода или даже за год. Таким образом, они уменьшат свои расходы на комиссию при проведении платежей. Счета для оплаты услуг распределения природного газа потребителям будут направляться по почте. Также можно загрузить и оплатить счет онлайн - в Личном кабинете на сайте 104.ua", - сообщает "Сумыгаз".

Компания напоминает, что 24 декабря 2019 года Постановлением №3039 НКРЭКУ впервые за четыре года утвердила новые тарифы на распределение газа для АО "Сумыгаз".

"В период с 1 января 2020 по 30 июня 2020 включительно тариф на услуги распределения составляет 0,912 грн. за 1 куб. м в месяц с НДС, а с 1 июля 2020 составит 1,128 грн. за 1 куб. м в месяц с НДС", - сообщает "Сумыгаз".