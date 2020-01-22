 Азербайджанская Socar рассматривает поставки нефти в Беларусь через Украину, – СМИ

Об этом представитель Socar Ибрагим Ахмедов сообщил российскому пропагандистскому информагентству РИА Новости, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Использование нефтепровода Одесса-Броды обсуждается как одна из возможных опций", – сказал Ахмедов.

В свою очередь пресс-служба Министерства финансов Украины сообщила, что в рамках визита в Давос 22-23 января запланирована встреча президента Владимира Зеленского с руководителями компании Socar .

Нефтепровод Одесса-Броды связывает украинский порт с южной веткой нефтепровода "Дружба", по которой возможна реверсная прокачка сырья в направлении Мозырского НПЗ в Беларуси.

Socar регулярно поставляет в черноморский порт Одессу нефть Azeri Light, которая прокачивается по магистральным нефтепроводам "Укртранснафты" на Кременчугский НПЗ.

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Как сообщалось, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о планах ограничить поставки нефти с российского рынка до 30-40% от потребности, наладив альтернативные поставки через страны Балтии и Украину.

Ранее стало известно, что белорусская нефтяная компания БНК в январе купит партию норвежской нефти, добываемой на месторождении Johan Sverdrup. Норвежская нефть будет доставлена в Беларусь через литовский порт Клайпеда.

Напомним, Москва и Минск с конца прошлого года не могут договориться относительно условий поставок российской нефти на белорусские НПЗ. Это привело к тому, что экспорт нефти из РФ на НПЗ Белоруссии был приостановлен с 1 по 4 января.

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, Россия предлагает покупать свою нефть по ценам выше мировых, с чем Беларусь не согласна.

С 4 января экспорт нефти в Беларусь возобновили подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Однако планируемый ими в этом месяце объем поставок, 750 тыс. тонн, обеспечит лишь половину загрузки белорусских Новополоцкого и Мозырского НПЗ, ежемесячно потребляющих около 1,5 миллиона тонн российской нефти.