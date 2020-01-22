 МВФ может потребовать ослабить регулирование энергетических рынков, – Гончарук

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Я не уверен, что смогу обнародовать детали программы до того, как она объявлена. Однако я считаю, что программа может содержать пункт об уменьшении административного давления на энергетических рынках, поэтому мы можем ожидать дальнейшей либерализации в этой области", – сказал он в интервью The Report Company и Newsweek.

"Ранее накануне выборов тарифы снижали до минимума, чтобы осчастливить людей, но для этого не было никакого экономического обоснования, а затем, это наносило ущерб национальной экономике. Это также была схема, которая позволила отобрать у государства миллионы долларов. Поэтому либерализация рынка является очень важным шагом", – добавил Гончарук.

По словам Гончарука, в Украина рассчитывает на получение новой трехлетней программы с МВФ у ближайшее время. Сейчас идет согласование условий программы, сказал Гончарук.

Гончарук также заявил, что независимость Национального банка Украины может быть важной частью программы МВФ.

"Во-вторых, макроэкономическую стабильность может обеспечить Национальный банк как независимый финансовый регулятор. Поддержка независимости этого института может быть важной частью программы МВФ", – добавил он.

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Как сообщалось, в Нацбанке ожидают позитивного решения совета директоров МВФ по новой программе в первом квартале 2020 года, а источник в правительстве сообщил, что ожидает голосования по этому вопросу в феврале.

7 декабря 2019 года Международный валютный фонд достиг соглашения с украинскими властями об условиях нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Как отметили в МВФ, предварительно соглашение еще подлежит утверждению руководством МВФ и Исполнительным советом Фонда, и будет зависеть от выполнения ряда предварительных условий.