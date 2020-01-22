 Кабмин объявил повторный конкурс на должность госсекретаря Министерства энергетики

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В документе уточняется, что должностной оклад составляет 33,660 тыс. грн, также предусматривается надбавка за ранг и другие надбавки, доплаты и премии в соответствии с законом о государственной службе.

Согласно условиям конкурса, кандидат на должность должен иметь не менее семи лет общего стажа работы, а также опыт работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б", либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, либо опыт на руководящих должностях в относящихся к энергетике и/или экологии сферах.

18 сентября правительство объявило конкурс на должность госсекретаря Минэкоэнерго, однако в октябре отменило соответствующее распоряжение.