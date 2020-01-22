[*]Темы: Бюджет-2020 Отопительный сезон Земельная реформа Рынок электроэнергии
$ 24.16 26.66
 Финансы, Инвестиции
  2043  4
Все про:Минфин (1295) облигации (702) евробонды (306)

 Украина размещает десятилетние евробонды в евро под 4,6% годовых (обновлено)

Украина объявила о первом в 2020 году выпуске облигаций внешнего государственного займам с десятилетним сроком обращения в евро.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов сообщает БизнесЦензор.

"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правило 144А. Также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации", – сказано в сообщении.

Минфин привлек BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января.

По данным источников агентства УНИАН, Министерство финансов начало подготовку выпуска евробондов в евро сроком обращения 10 лет и ориентиром доходности около 5% годовых. По оценкам экспертов, объем предстоящего выпуска может составить около 1 миллиарда евро.

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в банковских кругах, в ходе размещения ориентир доходности 10-летних евробондов Украины в евро снижен до уровня около 4,75%. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5%. Спрос на евробонды на данный момент превышает 4,5 млрд евро.

Вечером в среду источнили агентства уточнили, что финальный ориентир доходности 10-летних евробондов Украины составляет 4,375-4,625%, а спрос на евробонды, по последним данным, превысил 7 млрд евро.

Как сообщалось, в июне 2019 года Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171222
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ще маленький крок і епоха бідності закінчиться. До цього бовдури не випускали облігацій. Приват анк в доларах депозити розміщує под 2 відсотки, в євро 0.2%.Зелене лайно під 4,6%. Браво, біс, грає легенька приємна музычка, всі ібут@ся,щастя.
 показать весь комментарий
 
Зебіки, як вам сьогоднішній курс у топових банках?
24,35 / 24,7.
 показать весь комментарий
 
А ЗекоМанда обещает прекратить сотрудничать с МВФ.
И в самом деле, зачем брать у МВФ под 2% если можно взять под 4,6%.
 показать весь комментарий
БизнесЦензорНовостиФинансы
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
Гончарук_Алексей Давос День Соборности Украины Донбасс Зеленский Нацполиция Пристайко Россия США
 
 
 
 
 
 вверх