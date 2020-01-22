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Все про:Минфин (1292) облигации (700) евробонды (306)

 Украина объявила о первом в 2020 году выпуске евробондов

Украина объявила о первом в 2020 году выпуске облигаций внешнего государственного займам с десятилетним сроком обращения в евро.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов сообщает БизнесЦензор.

"Украина объявила о выпуске облигаций внешних государственных займов с десятилетним сроком обращения, деноминированных в евро, по Положению S/Правило 144А. Также применяются положения FCA/ICMA по стабилизации", – сказано в сообщении.

Минфин привлек BNP Paribas, J.P. Morgan and Raiffeisen Bank International как совместных лид-менеджеров для организации глобального конференц-звонка с инвесторами сегодня, 22 января.

По данным источников агентства УНИАН, Министерство финансов начало подготовку выпуска евробондов в евро сроком обращения 10 лет и ориентиром доходности около 5% годовых. По оценкам экспертов, объем предстоящего выпуска может составить около 1 миллиарда евро.

Как сообщалось, в июне 2019 года Минфин успешно разместил 7-летние еврооблигации Украины на сумму 1 млрд евро по ставке 6,75% годовых, спрос на ценные бумаги составил около 6 млрд евро. Последний выпуск облигаций в евро перед этим был осуществлен Украиной 15 лет назад.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171222
 
 
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