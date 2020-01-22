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 Промышленность, Корпоративные отношения
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Все про:СЕТАМ (101) АВК (13)

 АВК будет участвовать в аукционе по продаже изъятого у нее завода в Днепре

Компания "АВК" планирует принимать участие в торгах по продаже изъятого у нее за долги кондитерского завод в Днепре, которые состоятся 20 февраля 2020 года, сообщили в пресс-службе компании.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Производство продукции не приостановлено. Сейчас компания планирует участвовать в аукционе", - сообщила компания.

Как сообщалось, ГП "СЕТАМ" выставило на продажу через электронный аукцион OpenMarket здания и сооружения кондитерского завода "АВК" (Днепр) по стартовой цене 120,73 млн грн.

На торги выставлено два лота: здания и сооружения общей площадью 37498,3 кв. м по адресу: ул. Журналистов,11 (Днепр), стартовая цена - 97,24 млн грн, а также здания и сооружения общей площадью 9928,5 кв. м по адресу: ул. Журналистов, д. 7В (Днепр), стартовая цена - 23,48 млн грн.

В декабре 2018 года Проминвестбанк отсудил у "АВК" кондитерскую фабрику и оборудование в Днепре в Хозяйственном суде Донецкой области. В январе 2018 года Хозсуд Закарпатской области принял решение об изъятии у "АВК" кондитерской фабрики в Мукачево, а также земельного участка площадью 1,3 га за долги перед Сбербанком.

Кроме того, Хозсуд Донецкой области решением от 24 декабря 2019 года признал долги "АВК" перед банками – Ощадбанк, Проминвестбанк, Сбербанк, Всеукраинским банком развития, Райффайзен банком Аваль на общую сумму свыше 4 млрд грн.

"АВК" - один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - основан в 1991 году. Собственниками "АВК" являются Владимир Авраменко и Валерий Кравец. Имеет кондфабрику в Днепре. "АВК" также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми утрачен.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3171219
 
 
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